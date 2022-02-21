КЛИНИКА ЭКСПЕРТ ТУЛА - Решение проблемы есть всегда!

В 2021 году КЛИНИКЕ ЭКСПЕРТ ТУЛА как полноценному многофункциональному клинико-диагностическому центру исполнилось четыре года. Сегодня это частное медучреждение, оснащенное современным оборудованием по «золотому стандарту» диагностики, с детским и взрослым

КЛИНИКА ЭКСПЕРТ ТУЛА известна не только тулякам, но и жителям соседних областей. Клиника в Туле является частью большой Группы Компаний Эксперт, в состав которой в настоящее время входит 53 диагностических центров и 11 многопрофильных клиник в различных регионах России, расположенных по всей территории нашей страны - от Калининграда до Южно-Сахалинска, от Мурманская до Владикавказа. Институт «Эксперт» на базе Воронежского университета, обучает рентгенологов для всей страны, и «ТехноМед Эксперт» — компания, которая занимается техническим обеспечением и поддержкой оборудования.

КЛИНИКА ЭКСПЕРТ ТУЛА - Решение проблемы есть всегда!

Основной принцип клиники - доступная высокотехнологичная помощь, строгие отточенные стандарты сервиса, обязательное решение запроса пациента. Высокий уровень медицинской помощи обусловлен сочетанием инновационных технологий, квалификацией и опытом персонала, соблюдением строгих стандартов медицинской безопасности.

Коллектив клиники Эксперт верен целям и миссии крупной компании федерального уровня – помогать сохранять здоровье, работоспособность, улучшать качество жизни жителям Тулы и Тульского региона. Сейчас здесь работает более 160 высокопрофессиональных специалистов, ведут прием врачи высшей квалификации, кандидаты медицинских наук. В КЛИНИКЕ ЭКСПЕРТ есть возможность получить медицинские услуги не только на коммерческой основе, но и по полисам ОМС и ДМС.

Пациентам создаются комфортные условия пребывания и приём по предварительной записи. Оборудованы удобные зоны ожидания и детский уголок для малышей в отделении Педиатрии. Перед клиникой располагается бесплатная парковка, а в шаговой доступности находится остановка общественного транспорта "Орловская".

КЛИНИКА ЭКСПЕРТ ТУЛА - Решение проблемы есть всегда!

ЭКСПЕРТ уже четвертый год принимает пациентов в формате клиники. Помимо приёмов узких специалистов, здесь находится обширная лабораторно - диагностическая база. Название обязывает работать на уровне высоких международных стандартов качества лечения – так называемом «Золотом стандарте». Клиника оснащена оборудованием экспертного класса, поэтому пациенты получают качественную диагностику – результаты компьютерной магнитно-резонансной томографии (МРТ), рентгенологических исследований и УЗИ, функциональной диагностики, а также лабораторных исследований принимаются крупными клиниками Москвы и за рубежом.

Для решения различных проблем со здоровьем пациентам предлагается большой выбор готовых удобных программ. Например, программы: "Здоровый желудок", "Здоровая спина", "Светлая голова" и другие, нацеленные на комплексную диагностику организма.

Пациенты могут получить консультацию узких специалистов для взрослых и детей по направлениям:

педиатрия и неонатология,

отоларингология и офтальмология,

эндокринология и диетология,

акушерство и гинекология,

проктология и урология,

аллергология и иммунология,

кардиология и ревматология,

неврология и психиатрия,

нейро- и сосудистая хирургия,

травматология и ортопедия,

дерматовенерология и трихология,

гастроэнтерология,

пульмонология,

и многим другим.

КЛИНИКА ЭКСПЕРТ ТУЛА - Решение проблемы есть всегда!

В Детском отделении ведут приём замечательные педиатры, офтальмолог, гастроэнтеролог, аллерголог-иммунолог, инфекционист и многие другие специалисты. Отделение Гинекологии предлагает широкий спектр и выполняет полный объем гинекологических манипуляций:

УЗИ органов малого таза, молочных желез

Кольпоскопию

Лапароскопические операции

Гистероскопию

Гинекологическую эндокринологию

Врачи-гинекологи практикуют индивидуальные методики ведения пациентов. Для удобства создана программа "Женское здоровье"– это "cheсk-up", который включает все необходимые исследования для ежегодного профилактического осмотра для раннего выявления заболеваний. Для будущих мам предусмотрены специальные программы ведения беременности. Врачи-гинекологи приглашают женщин пройти профилактический осмотр–скрининг:

Лечение заболеваний шейки матки

Эндометриоза

Воспалительных заболеваний женской репродуктивной системы

ВПЧ – ассоциированных заболеваний шейки матки

Онкологических заболеваний

КЛИНИКА ЭКСПЕРТ ТУЛА - Решение проблемы есть всегда!

Каждая пациентка может выбрать себе доктора "по душе" и проходить профилактический осмотр на регулярной основе, что поможет исключить или выявить заболевания на ранней стадии.

Эндоскопические исследования в КЛИНИКЕ ЭКСПЕРТ проводят опытные врачи. При необходимости используются методы обезболивания манипуляций, что помогает легче их перенести. На 4-м этаже клиники располагаются кабинеты эндоскопии, манипуляционная, процедурная и дневной стационар.

Также в клинике можно сдать анализы (в т.ч. на Covid-19), оформить справки (бегунам для марафонов, для поступления в вуз, для получения водительского удостоверения, для разрешения на оружие), пройти эндоскопические исследования (ФГДС, колоноскопию). Также московские специалисты на постоянной основе проводят приём на базе тульской клиники. Поэтому у пациентов всегда есть выбор – к кому специалисту пойти на приём и получить консультацию специалистов высокого уровня.

Клиника Эксперт - решение есть всегда!

Режим работы: с 7:00 до 23:00 ч.

Тула, ул. Болдина, 94 (ост. Орловская)

Тел.: 700-006

www.mrtexpert.ru/tul