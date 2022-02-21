ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г.Тула» - современная и квалифицированная медицинская помощь

Тульская железнодорожная больница - многофункциональное лечебно-профилактическое учреждение, где получают грамотную медицинскую помощь, как в поликлинике, так и в условиях круглосуточного стационара.

Более 150 лет больница оказывает современную и квалифицированную медицинскую помощь всем желающим.

Больница была открыта 27 октября 1867 года. Более 154 лет больница оказывает современную и квалифицированную медицинскую помощь всем желающим. Клиническая больница уже 6 лет подряд становится лауреатом регионального конкурса "Тульский бренд" и 3 года побеждает в конкурсе "Клиника года". Такое народно признание лишний раз подтверждает профессионализм медицинского персонала учреждения, а также наличие инновационных методов медицинской помощи, которые отвечают всем нормам международных стандартов.

Тульская железнодорожная больница – одно из немногих учреждений, где все отделения и подразделения расположены в одном месте.

ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г.Тула» - современная и квалифицированная медицинская помощь

Стационарная помощь оказывается по направлениям:

- хирургия, в т.ч. эндоскопическая, пластическая, абдоминальная, сосудистая, эндокринная, проктология, урология, травматология и ортопедия;

- гинекология,

- онкология,

- неврология,

- кардиология,

- терапия,

- отоларингология.

- отделение криогенного лечения.

Более 150 лет больница оказывает современную и квалифицированную медицинскую помощь всем желающим

ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г.Тула» - современная и квалифицированная медицинская помощь

Тульская железнодорожная больница – одно из немногих учреждений, где все отделения и подразделения расположены в одном месте: поликлиника, клинико-диагностическая и бактериологическая лаборатории, отделение функциональной и лучевой диагностики, физиотерапевтическое отделение, дневной и круглосуточный стационар.

В настоящее время в ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г.Тула» принципиально изменился подход к лечению профильных больных. Расставлены приоритеты, больница оснащена соответствующим оборудованием, позволяющем на самом современном уровне проводить диагностику и выполнять передовые и уникальные операции, по уровню, соотносимые с центральными клиниками России, где созданные комфортные условия пребывания способствуют скорейшему выздоровлению. Применяются высокие технологии, медицинская помощь представляет собой новейшие сложные и уникальные методы лечения, ресурсоемкие методы лечения с научно доказанной эффективностью, в том числе, в том числе информационные технологии и методы разработанные на основе достижений, как медицинской науки, так и смежных отраслей. В скором времени ожидается открытие Офтальмологического отделения в стационаре.

В больнице проводится оперативное лечение пациентов с патологией органов брюшной полости, малого таза, суставным синдромом, в соответствии с программой государственных гарантий для пенсионеров железнодорожников, состоящих на учете в фонде «Почет», а также платных пациентов.

Хирургическое отделение имеет возможность оказывать разностороннюю помощь больным с различными заболеваниями органов брюшной полости, забрюшинного пространства, области малого таза. Высокая квалификация персонала, разнообразие различных методов диагностики и лечения (в том числе, миниинвазивные методики) позволяют оказывать современную высокотехнологичную помощь.

ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г.Тула» - современная и квалифицированная медицинская помощь

ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Тула»

Тула, ул. Дм. Ульянова, 8.

Запись на приём:

8 (4872) 701-911.