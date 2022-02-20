В Тульской области за сутки коронавирусом заразились 1615 человек Фото: Алексей ФОКИН

По данным на 20 февраля, за последние сутки в Тульской области зафиксировано 1615 новых случаев коронавируса, заметно, что заболеваемость в регионе продолжает снижаться. Всего с начала пандемии в регионе заразились ковидом 130 830 человек. 78 заболевших госпитализировали за эти сутки.

410 человек справились с болезнью за этот же период, а всего успешно переболели в регионе 79 804 человека.

Умерли от осложнений, вызванных коронавирусом, 8 пациентов, а всего за время пандемии по этим причинам скончались 4 787 человек.