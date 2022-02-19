570 человек от 4 лет до 81 года приняли участие в «Лыжне Веденина» в Дубне Фото: материалы пресс-служб

В эту субботу, 19 февраля, в Дубне состоялась областная массовая лыжная гонка, которая проводится в честь двукратного чемпиона Олимпийских игр, четырехкратного чемпиона мира, тринадцатикратного чемпиона СССР Вячеслава Петровича Веденина.

Вячеслав Петрович своими победами на мировом уровне прославил не только Тульскую область, но и свою страну, и теперь уже в 32-й раз в регионе прошла ежегодная «Лыжня Веденина». Она является одним из самых масштабных зимних спортивных мероприятий в области.

Традиционно, прошли забеги на дистанциях:

- для детей на 1 км,

- для юношей и девушек - на 3 и 5 км,

- для мужчин и женщин - на 3, 5 и 10 км.

В этом году в лыжных гонках приняли участие 570 человек. Самому юному из них 4 года, а самому опытному - 81.