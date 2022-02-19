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Здоровье19 февраля 2022 9:09

1 710 новых случаев коронавируса за сутки: заболеваемость в Тульской области снижается

Умерли от ковидных осложнений 8 человек за сутки
Источник:kp.ru
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1 710 новых случаев коронавируса за сутки: заболеваемость в Тульской области снижается

1 710 новых случаев коронавируса за сутки: заболеваемость в Тульской области снижается

Фото: Алексей ФОКИН

По данным сайта Стопкоронавирус на 19 февраля, 11:00, за последние сутки в Тульской области выявили 1 710 новых случаев коронавируса. Всего с марта 2020 года в регионе зафиксировано 129 215 случаев заболевания.

Госпитализировали за сутки 109 человек в Тульской области.

405 человек выздоровели от коронавируса за сутки, а всего выздоровевших после ковида в регионе 79 394 человека.

Умерли от осложнений, вызванных коронавирусом, 8 пациентов, а всего за время пандемии по этим причинам умерли 4 779 человек.

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