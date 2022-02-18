ГУЗ «Городская больница № 13 г. Тулы»: эксперты в сердечных делах

Кардиодиспансер ГУЗ «Городская больница № 13 г.Тулы» оказывает специализированную и высокотехнологическую медицинскую помощь

Кардиодиспансер ГУЗ «Городская больница № 13 г.Тулы» оказывает специализированную и высокотехнологическую медицинскую помощь при сердечно-сосудистых заболеваниях жителям Тулы и Тульской области.

Организация представлена амбулаторно-поликлиническим и стационарным звеном, расположенным соответственно по адресам: г.Тула, ул. Венёвское шоссе, д. 1 и ул. Венёвское шоссе, д.21.

Приказом Министерства здравоохранения ТО от 10.04.2013г. № 353-осн на базе учреждение состоялось открытие кардиодиспансера, в котором находятся 60 коек кардиологического профиля, в том числе 12 коек палаты интенсивной терапии и 15 коек реабилитации, отделением ренгенхирургических методов лечения и кардиологическим отделением амбулаторно-поликлинической службы.

Открытие кардиодиспансера позволило жителям г.Тулы получать квалифицированную кардиологическую помощь в полном объеме в одном учреждении.

Кардиодиспансер ГУЗ «Городская больница № 13 г.Тулы» оказывает специализированную и высокотехнологическую медицинскую помощь

Кардиодиспансер оказывает круглосуточную стационарную (в т.ч. высокотехнологичную) неотложную помощь больным г.Тулы с нарушением ритма, кардиомиопатии, миокардита, бактериальным эндокардитом, плановую кардиологическую, консультативную и организационно-методическую помощь. Кроме этого стационар обслуживает экстренную госпитализацию районов области для пациентов, требующих имплантации ЭКС.

В кардиологическом отделении поликлиники, входящем в структуру кардиодиспансера, ведут прием 8 кардиологов. На приём по направлению участкового врача могут записаться жители не только жители города Тулы, но и Тульской области в рамках оказания помощи по ОМС.

В 2019 году организована работа кабинета липидолога и кабинета антикоагуляционной терапии.

В нашем учреждении проводится работа по диспансерному наблюдению за пациентами после стентирования, после АКШ, после РЧА (радиочастотная абляция сердца), после перенесенного острого инфаркта миокарда, с легочной гипертензией, с хронической сердечной недостаточность НК II Б ст. (со сниженной ФВ менее 40 %).

Кардиодиспансер ГУЗ «Городская больница № 13 г.Тулы» оказывает специализированную и высокотехнологическую медицинскую помощь

Отдельно представлен кабинет по проверке работы кардиостимуляторов.

В течение года прием кардиолога-аритмолога посещают 3000 человек. Большая часть пациентов обращаются по поводу проверки работы кардиостимулятора, имплантированного в отделении кардиохирургии ГУЗ «Городская больница № 13», ГУЗ «Тульская областная клиническая больница», а так же в клиниках г.Москвы. Эти пациенты находятся на диспансерном учете; с рекомендованной врачом периодичностью проходят инструментальные и лабораторные обследования. Врачом кабинета проводится динамическая оценка состояния сердечно-сосудистой системы больного, своевременно решается вопрос о необходимости замены кардиостимулятора.

Кардиодиспансер ГУЗ «Городская больница № 13 г.Тулы» оказывает специализированную и высокотехнологическую медицинскую помощь

Основными задачами отделения являются:

- оказание консультативной, диагностической и лечебной помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями;

- отбор и подготовка больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями к оказанию специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи;

- диспансерное наблюдение больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь;

- ведение регистра больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, нуждающихся в оказании высокотехнологичной медицинской помощи и получивших высокотехнологичную медицинскую помощь;

- ведение регистра больных с нарушением ритма и проводимости сердца, в том числе получивших хирургическое лечение;

- программирование имплантированных устройств и дальнейшее наблюдение в амбулаторных условиях за больными с имплантированными электрокардиостимуляторами и кардиовертерами-дефибрилляторами;

- консультирование врачей медицинских организаций по сложным вопросам диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний, в т.ч посредством телеконсультаций.

Диагностическая служба больницы представлена отделением лабораторной диагностики, ультразвуковой и рентген-диагностики, а также полным спектром обследований сердечно-сосудистой системы: эхокардиография, холтеровское мониторивание АД и ЭКГ, чрезпищеводная диагностика, велоэргометрия, доплеровское исследование сосудов.

Кардиодиспансер ГУЗ «Городская больница № 13 г.Тулы» оказывает специализированную и высокотехнологическую медицинскую помощь

Кардиодиспансер работает в тесном сотрудничестве с областным кардиологом, отделениями Тульской областной клинической больницы. Это: проведение совместных мероприятий по первичной и вторичной профилактике ССЗ (выезды в районы области с консультативной и лекционной программой, проведение школ здоровья, «Дня сердца», выступления в СМИ, организация волонтерского движения по измерению АД и др), согласование направления пациентов для оказания высокотехнологичной помощи в клиниках г.Москвы, проведение совместных научных конференций, разбор интересных случаев из практики на клинических конференциях.

Контакты

Поликлиника: г. Тула, Веневское шоссе, д. 1. Тел.: 8(4872) 77-04-08; 40-47-05

Стационар: г. Тула, Веневское шоссе, д. 21. Тел.: 8(4872) 77-30-84 - приёмное отделение

Телефон горячей линии: 8 (910) 701-95-62

Официальный сайт: https://www.tulagb13.ru/

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