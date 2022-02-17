Тульский областной наркологический диспансер №1: максимально результативная система оказания помощи

ГУЗ «Тульский областной наркологический диспансер №1»
ГУЗ «Тульский областной наркологический диспансер №1» уже пять лет подряд становился "Лучшей клиникой года"
Наркологический диспансер - учреждение с богатой историей.
За 40-ка летний период деятельности наркологическая служба Тульской области претерпела значительные реорганизационные изменения, достигла определенных результатов в вопросах организации оказания населению специализированной медицинской помощи; были внедрены новые методы лечения пациентов с различными видами зависимости от психоактивных веществ, современные формы профилактики и реабилитации больных наркологического профиля. Возглавляет клинику главный врач, Висягин Николай Иванович, компетентный и высоковалифицированный специалист.
ГУЗ «Тульский областной наркологический диспансер №1»
Наркологический диспансер оказывает медицинскую помощь на высоком уровне, соблюдая все необходимые этапы лечения наркологической и алкогольной зависимости
Круглосуточная работа медицинского персонала обеспечивает возможность оказания медицинской помощи в максимально нужном и безопасном для пациента объеме, со строгим соблюдением стандартов лечения наркологического профиля, утвержденных Минздравом РФ. Здесь разработан и применяется комплексный подход к лечению пациентов, программа которого включает многоступенчатую систему очищения организма (детоксикацию). Разработана и специальная программа по скорейшему восстановлению организма - наряду с традиционными лекарственными средствами, с успехом применяются методы экстракорпорального очищения крови - гемосорбция, плазмаферез, лазерное и ультрафиолетовое облучение крови.
ГУЗ «Тульский областной наркологический диспансер №1»
Разработана и специальная программа по скорейшему восстановлению организма
Есть возможность проведения кодирования подготовленному пациенту в комфортных условиях поэтапного лечения. Используются исключительно успешные и проверенные методы в лечении алкоголизма, наркомании, табакокурения, к которым относится группа психотерапевтических методов (лечение, гипноз, кодирование) и медикаментозных методов (вшивание или введение медицинского препарата в организм пациента). Каждый из этих методов применяется в зависимости от индивидуальных особенностей пациента. Но при этом учитываются предпочтения и пожелания пациентов. А также, что немаловажно - возможно дальнейшие наблюдение и поддерживающее лечение в амбулаторных условиях с включением пациентов в длительные реабилитационные программы.
ГУЗ «Тульский областной наркологический диспансер №1»
«Тульский областной наркологический диспансер №1» уже пять лет подряд становился "Лучшей клиникой года"
ГУЗ «Тульский областной наркологический диспансер №1» уже пять лет подряд становился "Лучшей клиникой года" и столь высокое звание это степень доверия пациентов к медицинской помощи, которую они получают в стенах медучреждения. Ведь именно их голос решающий, а значит вся работа, которую ежедневно проводят специалисты диспансера выстроена с четкой ориентацией на пациента и его здоровье.
Наркологический диспансер оказывает медицинскую помощь на высоком уровне, соблюдая все необходимые этапы лечения наркологической и алкогольной зависимости.
г. Тула, ул. Мосина, д.21
Телефоны: (4872) 55-76-88, (4872) 56-39-36; 56-39-37
Сайт: www.narc71.ru
E-mail: guz.narkdisp1@tularegion.ru
Филиалы:
ГУЗ «ТОНД №1» - Новомосковский филиал
г.Новомосковск, ул. Генерала Белова, д.13; телефон регистратуры 8 (48762) 5-37-00; приемное отделение 8 (48762) 6-98-08.
ГУЗ «ТОНД №1» - Щекинский филиал
г.Щекино, ул. Пионерская, д.46; телефон регистратуры 8 (48751) 5-58-72; приемное отделение 8 (48751) 5-37-73.
ГУЗ «ТОНД №1» - Ефремовский филиал
г.Ефремов, ул. Словацкого Восстания, д.18; телефон регистратуры 8 (48741) 6-37-25.
ГУЗ «Тульский областной наркологический диспансер №1»