Тульский областной наркологический диспансер №1: максимально результативная система оказания помощи

ГУЗ «Тульский областной наркологический диспансер №1»

ГУЗ «Тульский областной наркологический диспансер №1» уже пять лет подряд становился "Лучшей клиникой года"

Наркологический диспансер - учреждение с богатой историей.

За 40-ка летний период деятельности наркологическая служба Тульской области претерпела значительные реорганизационные изменения, достигла определенных результатов в вопросах организации оказания населению специализированной медицинской помощи; были внедрены новые методы лечения пациентов с различными видами зависимости от психоактивных веществ, современные формы профилактики и реабилитации больных наркологического профиля. Возглавляет клинику главный врач, Висягин Николай Иванович, компетентный и высоковалифицированный специалист.

ГУЗ «Тульский областной наркологический диспансер №1»

Наркологический диспансер оказывает медицинскую помощь на высоком уровне, соблюдая все необходимые этапы лечения наркологической и алкогольной зависимости

Круглосуточная работа медицинского персонала обеспечивает возможность оказания медицинской помощи в максимально нужном и безопасном для пациента объеме, со строгим соблюдением стандартов лечения наркологического профиля, утвержденных Минздравом РФ. Здесь разработан и применяется комплексный подход к лечению пациентов, программа которого включает многоступенчатую систему очищения организма (детоксикацию). Разработана и специальная программа по скорейшему восстановлению организма - наряду с традиционными лекарственными средствами, с успехом применяются методы экстракорпорального очищения крови - гемосорбция, плазмаферез, лазерное и ультрафиолетовое облучение крови.

ГУЗ «Тульский областной наркологический диспансер №1»

Разработана и специальная программа по скорейшему восстановлению организма

Есть возможность проведения кодирования подготовленному пациенту в комфортных условиях поэтапного лечения. Используются исключительно успешные и проверенные методы в лечении алкоголизма, наркомании, табакокурения, к которым относится группа психотерапевтических методов (лечение, гипноз, кодирование) и медикаментозных методов (вшивание или введение медицинского препарата в организм пациента). Каждый из этих методов применяется в зависимости от индивидуальных особенностей пациента. Но при этом учитываются предпочтения и пожелания пациентов. А также, что немаловажно - возможно дальнейшие наблюдение и поддерживающее лечение в амбулаторных условиях с включением пациентов в длительные реабилитационные программы.

ГУЗ «Тульский областной наркологический диспансер №1»

«Тульский областной наркологический диспансер №1» уже пять лет подряд становился "Лучшей клиникой года"

ГУЗ «Тульский областной наркологический диспансер №1» уже пять лет подряд становился "Лучшей клиникой года" и столь высокое звание это степень доверия пациентов к медицинской помощи, которую они получают в стенах медучреждения. Ведь именно их голос решающий, а значит вся работа, которую ежедневно проводят специалисты диспансера выстроена с четкой ориентацией на пациента и его здоровье.

Наркологический диспансер оказывает медицинскую помощь на высоком уровне, соблюдая все необходимые этапы лечения наркологической и алкогольной зависимости.

г. Тула, ул. Мосина, д.21

Телефоны: (4872) 55-76-88, (4872) 56-39-36; 56-39-37

Сайт: www.narc71.ru

E-mail: guz.narkdisp1@tularegion.ru

Филиалы:

ГУЗ «ТОНД №1» - Новомосковский филиал

г.Новомосковск, ул. Генерала Белова, д.13; телефон регистратуры 8 (48762) 5-37-00; приемное отделение 8 (48762) 6-98-08.

ГУЗ «ТОНД №1» - Щекинский филиал

г.Щекино, ул. Пионерская, д.46; телефон регистратуры 8 (48751) 5-58-72; приемное отделение 8 (48751) 5-37-73.

ГУЗ «ТОНД №1» - Ефремовский филиал

г.Ефремов, ул. Словацкого Восстания, д.18; телефон регистратуры 8 (48741) 6-37-25.