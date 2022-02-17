Алкоголь в качестве лекарства

И несмотря на то, что прием алкоголя люди по сей день в основном осуществляют для того, чтобы расслабиться и лучше себя чувствовать, широко распространено мнение, что алкоголь имеет целый ряд лечебных свойств.

Рассмотрим эти свойства подробнее.

Кровеносная система. Совет принять рюмку крепкого напитка часто могут слышать люди, страдающие от артериальной гипертонии. Действительно, алкоголь обладает некоторым сосудорасширяющим эффектом – частое покраснение кожных покровов при его приеме тому свидетельство. Но многочисленные исследования показывают, что снижение артериального давления может быть зафиксировано в пределах 2-4мм (да и то только у женщин). Стоит ли говорить о том, что такое мизерное снижение давления никак не повлияет на состояние проблемной кровеносной системы. Кроме того, после приема алкоголя наблюдается сгущение крови, что приводит к нарушениям кровообращения и закупорке мелких капилляров (помните классический сизый нос алкоголика в сеточке лопнувших сосудов?). Таким образом, минимальный эффект алкоголя как средства для снижения кровеносного давления с лихвой компенсируется его разрушительным действием.

Рука об руку с этим мифом идет представление о пользе алкоголя при проблемах с сердцем. Возможно, этому немало способствовало широкое распространение в нашей стране таких средств как корвалол и валокордин, традиционно считающихся средством первой помощи при обострившихся заболеваниях сердца. В качестве основных действующих компонентов этих средств выступают спирт и фенобарбитал, соответственно, основной их эффект – седативный. Иными словами, они помогут вам меньше беспокоиться о своем сердце и лечь спать, в то время как инфаркт миокарда может продолжать развиваться во сне. При серьезных сердечных заболеваниях алкоголь строго противопоказан, прием спиртного в любых количествах только усугубит тяжесть состояния.

Многие считают, что алкоголь благотворно действует на желудочно-кишечный тракт здорового человека, и принимают его в качестве средства для улучшения аппетита. И действительно, рюмка спиртного перед обедом или ужином усиливает естественный аппетит. Но такой эффект обусловлен раздражающим действием спирта на слизистые желудка, сходные с действием естественных желудочных ферментов, сигнализирующих о том, что мы голодны. Разрушая слизистую, алкоголь, особенно принятый натощак (как и рекомендуют адепты этого опасного мифа) является одной из причин возникновения гастрита, язвы и многих других заболеваний желудочно-кишечного тракта разной степени тяжести. Не стоит и говорить о том, что практически любые серьезные заболевания ЖКТ подразумевают полную трезвость.

Алкоголь в качестве лекарства

Самое время остановиться на другом широко известном эффекте алкоголя – успокоительном. Многим из нас знакомо чувство расслабления, исчезновение навязчивых мыслей о повседневных неприятностях, связанное с приемом алкоголя. Это характерное действие этилового спирта как психоактивного вещества, и оно не подлежит сомнению. Другое дело, что это чувство расслабленности и уверенности – это положительные эмоции, которые мы берем в долг у нашего собственного будущего. Кратковременный выброс нейромедиаторов во время приема алкоголя неизбежно приводит к истощению нервных клеток, и, как следствие, пониженному эмоциональному тонусу в последующие дни.

Суммируя вышесказанное, можно отметить, учитывая высокую способность спиртных напитков вызывать тяжелые формы зависимости, может быть, не стоит и начинать двигаться по наклонной?

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