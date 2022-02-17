«ЕвроХим» вырастит новое поколение инженеров

Так, например, на недавно прошедшей встрече губернатора Ленинградской области и руководства компании обсуждался вопрос развития образовательного-производственных центров. Речь шла о подготовке кадров для химической промышленности на базе мастерских местного колледжа технологий и сервиса.

В другом регионе присутствия компании – Ставропольском крае построен технопарк «Кванториум». Благодаря сотрудничеству правительства региона, администрации города и фонда основного бенефициара «ЕвроХима» Андрея Мельниченко на строительство и оснащение детского технопарка ушло 118 миллионов рублей. В технопарке дети и подростки 10-18 лет бесплатно ставят опыты, конструируют и программируют роботов, работают на современных станках.

Напомним, что в Новомосковске уникальным для России образовательным проектом, соответствующим всем условиям Национального проекта «Образование», является строительство центра поддержки одаренных детей «Созвездие».

Соглашение о строительстве было подписано между правительством региона и компанией «ЕвроХим» в июне 2020 года. Общая стоимость проекта – 1 миллиард рублей. В структуре центра будут действовать школа полного дня с возможностью круглосуточного проживания и образовательный центр с возможностью проведения профильных смен. Кроме того, в «Созвездии» предусмотрено все необходимое для уроков и внеурочной деятельности, включая физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и универсальным спортивным залом.

«Центр будет отвечать условиям нацпроекта "Образование" и позволит обучать школьников проектной деятельности, развивать их знания в естественно-научной и общекультурной сферах», — рассказала министр образования Тульской области Алевтина Шевелева. Также в Новомосковске ведет свою работу Центр детского научного и инженерно-технического творчества «Квант» - первый из созданных Фондом Андрея Мельниченко. Он начал работу в январе 2017 года. В нем обучаются учащиеся 5-10 классов по направлениям: химия, физика и математика. При этом и младшеклассники, и ребята старших классов занимаются с лучшими учителями школ города и преподавателями НИ РХТУ имени Д.И. Менделеева.