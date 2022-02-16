Николай Воробьев: «Единая Россия» поддерживает поисковое движение Тульской области

Представители регионального отделения «Единой России» поздравили коллектив тульского Центра образования №40 имени Героя Советского Союза Ивана Андреевича Дементьева. Фото: материалы пресс-служб

В среду, 16 февраля представители регионального отделения «Единой России» поздравили коллектив тульского Центра образования №40 имени Героя Советского Союза Ивана Андреевича Дементьева.

Поводом стала победа поискового отряда «Факел» музея Боевой Славы ЦО №40 во Всероссийском конкурсе следопытских работ школьных музеев «Неизвестный солдат». Конкурс проводился партией «Единая Россия» в рамках партийного проекта «Историческая память».

С 2008 года музей выставляет находки, привезенные из экспедиций «Вахт памяти», организованных молодежным центром «Искатель». Фото: материалы пресс-служб

Отряд «Факел» занял первое место по Центральному федеральному округу в номинации «Лучшая следопытская работа городского школьного музея».

– «Единая Россия» поддерживает поисковые отряды нашей области, помогает в организации полевых экспедиций «Вахт памяти» и в целом уделяет большое внимание патриотической работе с подрастающим поколением, – говорит секретарь регионального отделения «Единой России», региональный координатор партпроекта «Историческая память», председатель Тульской областной Думы Николай Воробьев. – По итогам прошлогоднего конкурса «Неизвестный солдат» две школы нашего региона – в Туле и в Чернском районе – стали лучшими, и мы гордимся результатом большого труда учащихся и педагогов по увековечению памяти наших героических земляков.

От имени Николая Воробьева директору ЦО №40 Светлане Гнидиной и руководителю школьного музея Наталии Лактюхиной слова признательности адресовала член регионального политсовета «Единой России», депутат Тульской городской думы, региональный координатор партпроекта «Новая школа» Дарья Герасимова. Она также вручила представителям образовательного учреждения диплом победителя конкурса за подписью председателя Российского исторического общества, сопредседателя оргкомитета «Наша Победа» Сергея Нарышкина. Большим и очень нужным подарком для коллектива ЦО стал денежный сертификат на 500 тысяч рублей на материально-техническое обеспечение музея. Эти средства могут пойти на приобретение инвентаря и снаряжения для предстоящих полевых вахт, обновление и модернизацию школьной экспозиции. Ее центральная часть посвящена подвигу Героя Советского Союза Ивана Дементьева. Также представлены материалы о событиях военного времени, героической обороне Тулы, доблестных выпускниках, погибших в боевых действиях на территории Чеченской Республики – Геннадии Тарунтаеве и Андрее Кочуге.

С 2008 года музей выставляет находки, привезенные из экспедиций «Вахт памяти», организованных молодежным центром «Искатель». За эти годы экспозицию пополнили более 100 предметов, поднятых учениками с мест раскопок, один из самых ценных раритетов – личный опознавательный знак военнослужащего (солдатский медальон), найденный в Калужской области. Удалось установить имя бойца – красноармейца Довгаля, разыскать его родственников и поддерживать с ними связь.

Отряд «Факел» занял первое место по Центральному федеральному округу в номинации «Лучшая следопытская работа городского школьного музея». Фото: материалы пресс-служб

Частый гость в школе и правнучка Ивана Дементьева, а праправнучка героя – Полина Мычкина учится в ЦО №40. Сегодня ей выпала честь участвовать в памятном мероприятии и первой сесть за «парту героя», подаренную региональным отделением «Единой России» в рамках одноименного образовательного проекта и федерального партийного проекта «Новая школа».

Его региональный координатор Дарья Герасимова рассказала, что ЦО №40 стал первым образовательным учреждением Тулы, где появилась такая парта.

– Это не просто музейный экспонат, а полноценное рабочее место учащегося, и заниматься за этой партой на протяжении четверти смогут ребята, отличившиеся в учебе, проявившие себя в общественной и школьной жизни, – отметила Дарья Владимировна. – На парте размещена фотография Героя, факты его биографии и воинские заслуги. Кроме этого, здесь есть QR-код, с помощью которого на своем смартфоне можно ознакомиться с информацией о выдающемся земляке и его боевом пути.

Еще одна парта будет передана единороссами в МКОУ «Архангельская средняя общеобразовательная школа» Чернского района. Поисковый отряд «Дорогой памяти» этого образовательного учреждения занял третье призовое место в номинации «Лучшая следопытская работа сельского школьного музея».

В 2020 году «парту героя» от регионального отделения «Единой России» получили Горбачевская школа Плавского района (победитель в номинации «Лучший сельский музей Великой Отечественной войны» в ЦФО) и Веневский центр образования №1 (победитель номинации «Лучший городской музей» в ЦФО).