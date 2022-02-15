«Лазаревские лавки» поздравят защитников Отечества фирменным букетом

На этой неделе пройдет розыгрыш необычного вкусного подарка для мужчин на 23 февраля.

«Лазаревские лавки», фирменные бутики племенного хозяйства «Лазаревское», производителя премиальной мясной и молочной продукции, каждую неделю радуют своих подписчиков вкусными призами. На этой неделе пройдет розыгрыш необычного подарка для мужчин на 23 февраля.

Принимайте участие и выигрывайте оригинальный съедобный букет из лазаревских мясных деликатесов.

Что нужно сделать:

- Быть подписанным на аккаунт фирменного магазина «Лазаревская лавка» в социальных сетях;

- Рассказать своим друзьям о конкурсе;

- Проявить активность в социальных сетях компании.

Подробные условия участия ищите в аккаунтах фирменных магазинов «Лазаревская лавка» в Instagram или Вконтакте.

Итоги конкурса будут известны уже 20 февраля 2022. Желаем удачи!

Организатор мероприятия ООО «ПХ Лазаревское». С подробной информацией об условиях и сроках проведения конкурса, количестве подарков, порядке и месте их получения можно ознакомиться в социальных сетях компании по ссылке https://vk.cc/cb53dK (Instagram) или https://vk.cc/cb53hD (Вконтакте).