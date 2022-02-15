«Лазаревские лавки» поздравят защитников Отечества фирменным букетом

На этой неделе пройдет розыгрыш необычного вкусного подарка для мужчин на 23 февраля.
«Лазаревские лавки», фирменные бутики племенного хозяйства «Лазаревское», производителя премиальной мясной и молочной продукции, каждую неделю радуют своих подписчиков вкусными призами. На этой неделе пройдет розыгрыш необычного подарка для мужчин на 23 февраля.
Принимайте участие и выигрывайте оригинальный съедобный букет из лазаревских мясных деликатесов.
Что нужно сделать:
- Быть подписанным на аккаунт фирменного магазина «Лазаревская лавка» в социальных сетях;
- Рассказать своим друзьям о конкурсе;
- Проявить активность в социальных сетях компании.
Подробные условия участия ищите в аккаунтах фирменных магазинов «Лазаревская лавка» в Instagram или Вконтакте.
Итоги конкурса будут известны уже 20 февраля 2022. Желаем удачи!
Организатор мероприятия ООО «ПХ Лазаревское». С подробной информацией об условиях и сроках проведения конкурса, количестве подарков, порядке и месте их получения можно ознакомиться в социальных сетях компании по ссылке https://vk.cc/cb53dK (Instagram) или https://vk.cc/cb53hD (Вконтакте).