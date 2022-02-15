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Общество15 февраля 2022 6:00

«Лазаревские лавки» поздравят защитников Отечества фирменным букетом

Розыгрыш необычного подарка для мужчин на 23 февраля пройдет уже на этой неделе
Источник:kp.ru
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На этой неделе пройдет розыгрыш необычного вкусного подарка для мужчин на 23 февраля.

На этой неделе пройдет розыгрыш необычного вкусного подарка для мужчин на 23 февраля.

«Лазаревские лавки», фирменные бутики племенного хозяйства «Лазаревское», производителя премиальной мясной и молочной продукции, каждую неделю радуют своих подписчиков вкусными призами. На этой неделе пройдет розыгрыш необычного подарка для мужчин на 23 февраля.

Принимайте участие и выигрывайте оригинальный съедобный букет из лазаревских мясных деликатесов.

Что нужно сделать:

- Быть подписанным на аккаунт фирменного магазина «Лазаревская лавка» в социальных сетях;

- Рассказать своим друзьям о конкурсе;

- Проявить активность в социальных сетях компании.

Подробные условия участия ищите в аккаунтах фирменных магазинов «Лазаревская лавка» в Instagram или Вконтакте.

Итоги конкурса будут известны уже 20 февраля 2022. Желаем удачи!

Организатор мероприятия ООО «ПХ Лазаревское». С подробной информацией об условиях и сроках проведения конкурса, количестве подарков, порядке и месте их получения можно ознакомиться в социальных сетях компании по ссылке https://vk.cc/cb53dK (Instagram) или https://vk.cc/cb53hD (Вконтакте).

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