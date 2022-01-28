"Лазаревская лавка" открылась на Иншинке

На Иншинском рынке открыт первый в наступившем году фирменный магазин «Лазаревская лавка». Фото: Юмир Скиба.

Крупнейшее племенное хозяйство Тульской области "Лазаревское" открыло на Иншинском рынке первый в наступившем году фирменный магазин «Лазаревская лавка». Таким образом торговая сеть расширилась до 31 стационарного магазина. Кроме того, в 2022 году будут работать и автолавки "Лазаревского": первая уже установлена в Туле на улице Кабакова, 79.

Открытие "Лазаревской лавки" на Иншинском рынке (в предместьях Тулы - п. Иншинский в Ленинском районе Тульской области) - это продолжение стартовавшей весной прошлого года модернизации торговой сети ПХ "Лазаревское". Новый формат фирменных магазинов отличает не только оригинальный дизайн, который подчеркивает экологичность продукции и традиции торгового дела, но и широкий ассортимент, выходящий за рамки производства племенного хозяйства. В новом бутике на Иншинском рынке покупателям предлагается свежайшая свинина и говядина (в том числе и мягкая вырезка, идеально подходящая для приготовления стейков), а также более 100 наименований мясной продукции собственного мясокомбината. Это вареные, полукопченые и сырокопченые колбасы и огромный выбор деликатесов и копченостей (балыки, буженина, карбонат и т.д.). Вторая линейка – продукция молочной фермы ПХ «Лазаревское», это живое трехдневное молоко, а также приготовленные по уникальным рецептам и без применения консервантов творог, творожные массы, ряженка, кефир, сметана, элитное сливочное масло и т.д. И, наконец, третья товарная линейка собственного производства – полюбившиеся тулякам, особенно молодежи, полуфабрикаты (пельмени, вареники) и охлажденная кулинария (котлеты, шницели, биточки и проч. Эксклюзивная высококачественная продукция партнеров ПХ «Лазаревское» включает в себя более 35 видов сыров, бакалею (консервация, крупы, соусы и т.п.), воду и лимонады.

Магазин на Иншинке - 31-ый по счету фирменный стационарный магазин торговой сети. Фото: Юмир Скиба.

- Модернизация торговой сети и открытие магазинов нового формата – хорошая возможность подчеркнуть лидерскую позицию нашей продукции в конкурентной среде своего сегмента. Ребрендинг подчеркивает статусность торговой точки, не только гарантируя покупателю продукцию высокого качества, но и давая ощущение премиальной покупки, - говорит генеральный директор ПХ «Лазаревское» Кристина Романовская.

Открытие "Лазаревской лавки" на Иншинке будет отмечаться дегустациями вареных и сырокопченых колбас, которые назначены на 4 и 5 февраля: в первый день с трех до семи пополудни, во второй с утра, с одиннадцати часов до двух дня. Гостям фирменного бутика предложат попробовать "Докторскую", "Молочную", "Русскую" вареные колбасы, а также "Брауншвейскую", "Салями Европейскую" и "Сальчичон".

– Для нас ГОСТ – это закон, рассказывает технолог ПХ "Лазаревское" Ольга Баранова. – А межгосударственные стандарты, разработанные ВНИИМП им В.М. Горбатова, многие десятилетия ведущей научной организации мясной отрасли – главный ориентир. Мы используем охлажденное мясо, свинину и говядину, высших сортов. Мясо превалирует в рецептуре, оно занимает от 85 до 100% всего объема нашей колбасы. Добавляем кардамон, черный перец, мускатный орех. А нитрит натрия, фиксирующий привычный розовый цвет колбасы и продлевающий срок ее «жизни» благодаря своим свойствам консерванта, содержится в кулинарной соли – посолочной смеси, включенной в рецепт некоторых колбас по разработке ВНИИМП. Никогда мы свою колбасу не «пересаливали», так что этот элемент содержится у нас в микроскопических дозах, попадая туда самым естественным образом. Поэтому и колбаса получается не такая розовая, как в масс-маркете, зато вкусная и настоящая.

В новом бутике на Иншинском рынке покупателям предлагается свежайшая свинина и говядина, а также более 100 наименований мясной продукции. Фото: Юмир Скиба.

На тех же принципах основано и производство молочной продукции. В частности, перед новогодними каникулами "Лазаревское" выпустило в продажу свой новый продукт - соленые творожные массы.

— Творог мы производим сами из собственного молока молочной фермы «Лазаревского», — говорит технолог предприятия Алена Уездная. — Принимаем молоко утром, только высший сорт, 4-процентное. Подвергаем его пастеризации, нормализуем, заквашиваем — и на следующий день получается творог, который уже отправляется на производство творожной массы и в упаковку. На этой стадии добавляется зелень, сушеные томаты, которые мы покупаем у своих давних поставщиков, но, тем не менее, получаем заключение нашей лаборатории о полном соответствии стандартам. Собственно, вот и весь процесс: молоко, закваска, томаты и зелень. Все — высшего качества, натурально, естественно и очень вкусно.

Открытие "Лазаревской лавки" на Иншинке будет отмечаться дегустациями колбас. Фото: Юмир Скиба.

Помимо развития сети фирменных магазинов "Лазаревское" открывает собственные автолавки — в районах, пока еще не охваченных стационарной торговлей. Первая, на ул. Кабакова, 79, работает уже с 20 января.

— Преимущество автолавок — в более, что ли, оперативной логистике, — полагает коммерческий директор ПХ "Лазаревское" Елена Лизунова. — В магазинах некоторые виды нашей продукции могут закончиться прямо в день поставки или назавтра: спрос на свежие молоко и мясо всегда высок. Автолавка же сама может отправиться на производство за новыми поступлениями. Ассортимент в ней не столь широк, как в магазинах, и нет продукции партнеров. Но парное мясо, свежее молоко и другие наши фирменные продукты здесь всегда найдутся.

В новом магазине представлена и продукция молочной фермы ПХ «Лазаревское». Фото: Юмир Скиба.

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