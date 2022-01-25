Комфорт, профессионализм и творчество в образовании

– Дорогие друзья! Сердечно поздравляю вас с Днем российского студенчества, с Татьяниным днем – святой покровительницы студентов! Студенческая жизнь – яркое, неповторимое и запоминающееся время в жизни каждого человека. Это время новых знакомств, крепкой дружбы и любви. Вместе с тем это время взросления, принятия самостоятельных решений, поиска своего места в жизни и реализации самых смелых надежд. Верю, что знания и опыт, полученные в стенах академии, помогут вам с уверенностью смотреть в будущее, строить успешную карьеру, добиваться поставленных целей. Впереди у вас еще много всего важного и интересного, впереди – целая жизнь. А сегодня желаю вам успешной учебы и замечательного настроения! Веселитесь, радуйтесь, отмечайте Татьянин день! Пусть студенческие годы летят легкой чередой, оставляя лишь хорошие воспоминания и приближая вас к мечтам, счастливой жизни и блестящей карьере!

Комфорт, профессионализм и творчество в образовании

Директор социально-технологического колледжа, кандидат психологических наук, Елизавета Александровна Карпова:

– Примите искренние поздравления с Днем студенчества!

Студенческая жизнь – это не просто отрезок времени, в течение которого вы приобретаете необходимый багаж знаний и получаете специальность. Это настоящий трамплин в новую жизнь. Здесь вы учитесь решать различные задачи, находить достойные выходы из трудных ситуаций, не опускать руки в случае неудач.

Профессорско-преподавательский коллектив и руководство колледжа стараются, чтобы ваши студенческие годы были максимально насыщенными и незабываемыми. Уверена, время учебы в колледже вы будете вспоминать с теплотой и ностальгией. Перед вами открыты широкие перспективы: кто-то из вас продолжит обучение в вузе, а кто-то будет работать в сфере управления, экономики или юриспруденции.

Мы уверены, вы оправдаете наши надежды, и мы будем гордиться вами! Но какой бы путь вы ни избрали, всегда будьте целеустремленными, дерзайте, не теряйте веры в себя, а главное – не останавливайтесь на достигнутом, продолжайте учиться и самосовершенствоваться, идите в ногу со временем и открывайте новые грани своих неограниченных способностей!

Не сомневаюсь, что в будущем вы станете компетентными и преуспевающими людьми!

«МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВПА» предлагает востребованные направления подготовки и гарантирует достойное качество обучения. Для обеспечения качественного образовательного процесса в вузе создана необходимая материально-техническая база и сформирован высококвалифицированный научно-педагогический состав.

В структуре АКАДЕМИИ на протяжении ряда лет работает Центр карьерного развития выпускников и студентов. Большинство выпускников вуза имеют высокий рейтинг и трудоустраиваются в организации и на предприятия хозяйственного комплекса Тульской области в соответствии с полученной в вузе квалификацией.

Отличительной особенностью АКАДЕМИИ ВПА стало привлечение к преподавательской деятельности представителей отраслевого производства и бизнеса, работников органов государственной власти и местного самоуправления, имеющих в своем активе большой профессиональный и жизненный опыт и стремление передать его учащейся молодежи. Поступающему достаточно предоставить документ об образовании и оцениваемые по стобалльной шкале результаты единого государственного экзамена или пройти внутренние испытания, проводимые АКАДЕМИЕЙ в форме тестирования. Для каждого направления подготовки устанавливается перечень из трех соответствующих экзаменов.

Для абитуриентов со средним образованием доступно обучение в СОЦИАЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ КОЛЛЕДЖЕ, а по его окончании можно освоить выбранное направление по ускоренной программе обучения в АКАДЕМИИ. Прием осуществляется на основании заключения договора об оказании платных образовательных услуг.

За двадцать лет работы вуз выпустил более 3 тысяч специалистов, имеющих высокий рейтинг на рынке труда и успешный карьерный рост (более 80 % выпускников вуза трудоустроены в первый год после выпуска в организации и на предприятия хозяйственного комплекса Тульской области в соответствии с полученной квалификацией).

Внедрение в образовательный процесс современных технологий обучения (игровое моделирование, интерактивные методы, проектная работа, участие в грантовых конкурсах, субсидиях и т. д.), вовлечение студентов во внеучебную деятельность, возможность одновременного обучения на двух направлениях подготовки, активизация общественной жизни обучающихся и мн. др. – все это делает обучение в МЕЖДУНАРОДНОЙ ПОЛИЦЕЙСКОЙ АКАДЕМИИ ВПА и СОЦИАЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ КОЛЛЕДЖЕ интересным и увлекательным.