320 новых случаев: в Тульской области резко выросла суточная заболеваемость коронавирусом Фото: Алексей ФОКИН

По данным на 23 января, 11:45, за последние сутки в Тульской области выявили 320 новых случаев коронавируса - это абсолютный рекорд по суточному показателю заболеваемости и на 35 случаев больше, чем накануне. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 80 297 пациентов с этим диагнозом.

Также за минувшие 24 часа 188 человек смогли справиться с болезнью, а всего успешно переболели ковидом в регионе 70 556 человек.

11 пациентов за сутки скончались от осложнений коронавируса, а всего за время пандемии от коронавируса умерли 4 514 человек.