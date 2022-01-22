12 человек умерли от коронавируса в Тульской области за сутки Фото: Алексей ФОКИН

Как сообщает сайт Стопкоронавирус, по данным на 22 января, 11:30, за последние сутки в Тульской области 285 человек заразились коронавирусом, а всего с начала пандемии в регионе выявили 79 977 пациентов с этим диагнозом.

Также за сутки 175 человек смогли справиться с болезнью, а всего в регионе успешно переболели ковидом 70 368 человек.

У 12 пациентов за сутки был подтвержден летальный исход от осложнений коронавируса, всего за время пандемии от этих причин скончались 4 503 человека.