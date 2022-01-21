Ректору Тульского педагогического университета им. Л.Н.Толстого Владимиру Панину — 65 лет!

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Уважаемый Владимир Алексеевич! Во многом благодаря Вашему опыту, компетентности и энергии, Тульский педагогический университет динамично развивается и приумножает свои славные традиции. Здесь готовят современных учителей, специалистов, способных решать самые сложные задачи, стоящие перед нашим обществом и государством.

В вузе сложилась уникальная атмосфера, позволяющая каждому выпускнику стать не только профессионалом, но и яркой личностью.

От души желаем Вам больших успехов на пути к новым высотам с присущим Вам профессионализмом, целеустремленностью и творческой инициативой. Счастья, здоровья, благополучия Вам и Вашим близким!

Напомним, что доктор физико-математических наук, профессор, член-корреспондент Международной академии наук педагогического образования (МАНПО), автор более 120 научных работ, официально был избран ректором университета 9 июня 2012 года. А с 22 января 2022 года вступает в должность Президента ТГПУ им. Л.Н. Толстого.