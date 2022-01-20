В Щекино открылась Ледовая арена

Новый спорткомплекс построен за 2,5 года.

- Сегодня на карте области появился ещё один современный спортивный объект. Мы делаем все возможное, чтобы такие сооружения открывались не только в областном центре, но и в отдалённых районах. Мы хотим, чтобы Тульская земля растила своих чемпионов мира, олимпийских чемпионов, – отметил Алексей Дюмин.

Глава региона поблагодарил компанию «Щёкиноазот» и её руководителя Бориса Сокола за большой вклад в реализацию этого проекта. А звёзд хоккея — за участие в товарищеском матче и поддержку молодых спортсменов.

В открытии Ледовой арены принял участие глава региона Алексей Дюмин.

– Щекинский район сегодня знаменит по многим видам спорта, - подчеркнул на церемонии открытия Президент компании «Щекиноазот» Борис Сокол. - Наши школы киксбоксинга, бокса, плавания считаются одними из лучших в стране. Имена щекинских спортсменов гордо звучат на мировых аренах, где наши ребята красиво и уверенно представляют Россию. У нас есть чемпионы мира, Европы. И мы надеемся, что скоро появятся новые имена – уже и в хоккее, фигурном катании, гимнастике. Всего за два с половиной года в непростое время пандемии мы построили этот просторный светлый дворец, отвечающий всем современным требованиям. Весной 2019 в присутствии легендарных российских и советских хоккеистов вместе с Губернатором Тульской области Алексеем Геннадьевичем Дюминым, который выступил инициатором этого проекта, заложили символическую капсулу в основание Ледовой арены. А сегодня уже открываем ее! Тем самым возрождаем хоккейные традиции, которые были в Щекинском районе...

Борис Сокол поблагодарил главу региона за то, что тот вдохновил компанию на реализацию нужного и важного для Щекинского района проекта.

МНОГО ВОЗМОЖНОСТЕЙ

У Ледовой арены много возможностей – здесь можно заниматься не только хоккеем и фигурным катанием, но и эстетической и художественной гимнастикой. Алексей Дюмин осмотрел хореографический зал.

После официального открытия состоялся гала-матч звезд российского хоккея против юных хоккеистов Тульской области.

Новая Ледовая арена имеет зрительный зал на 400 мест, арену с искусственным льдом 60х30 метров, тренажерный зал, бросковую зону для хоккеистов, тренерские, раздевалки с душевыми и санузлами, медицинский кабинет, прокат коньков, кафе. Здание полностью адаптировано для граждан с ограниченными возможностями здоровья и маломобильных посетителей. Ледовая арена отвечает всем европейским и мировым стандартам, она готова принимать соревнования высокого уровня.

После официального открытия состоялся гала-матч звезд российского хоккея против юных хоккеистов Тульской области. На лед вышли двукратный олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира Игорь Ларионов; двукратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира, легендарный «Як-15» Александр Якушев, двукратный олимпийский чемпион Алексей Касатонов и др.

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