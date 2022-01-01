Новогоднее поздравление Ольги Слюсаревой и Дмитрия Миляева

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Наступают самые любимые и радостные праздники для каждого из нас. Новогодние дни наполнены ожиданием чуда и исполнения самых заветных желаний. В любом возрасте мы надеемся на лучшее, верим в то, что мечты обязательно сбудутся.

Встречая 2022 год, мы стараемся сохранить в памяти все самое хорошее, строим планы на будущее. Тула встречает Новый год с уверенными и стабильными показателями во всех сферах. Продолжается строительство школ, детских садов и спортивных объектов, ремонт дорог, развитие транспортной инфраструктуры. Наш любимый город динамично развивается. Мы прилагаем максимум усилий для того, чтобы тулякам было комфортно здесь жить, работать, учиться, растить детей.

Дорогие друзья! Пусть грядущий год станет временем позитивных перемен, воплощения в жизнь смелых планов. Пусть в каждом доме и семье царят благополучие и взаимопонимание, тепло и уют. Крепкого здоровья, оптимизма, отличного настроения и уверенности в завтрашнем дне. Счастья, мира и добра, с праздником!