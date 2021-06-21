В Тульской области задержали банду торговцев героином Фото: материалы пресс-служб

В Тульской области задержали банду наркоторговцев, которая в течение полугода распространяла наркотики в Туле.

Операция началась еще в феврале текущего года, когда арестовали первых членов преступной организации.Тогда полицейские обнаружили в одной из квартир Пролетарского района города крупный склад наркотиков: оперативники изъяли четыре с половиной килограмма героина. Задержанные мужчина и женщина были гражданами одной из среднеазиатских республик. Также арестовали и четырех их подельников-распространителей.

Почти через полгода полицейские нашли еще один героиновый склад, который организовали ещё двое иностранных граждан той же республики. Там уже нашли три килограмма героина, один из которых был расфасован на 500 закладок. По упаковке еще не подготовленного к распространению наркотика удалось определить, что он произведен в одной из ближневосточных стран.

Через два дня в Туле задержали наркокурьера из Санкт-Петербурга, а также распространителя из Липецкой области. Оба они прибыли на тульский склад за товаром и проживали в одной из гостиниц города: в номере нашли 30 гр. героина.

Задержанные в Туле злоумышленники рассказали о других подельниках. Их арестовали в Перми и Калуге. У курьера в Калужской области изъяли 200 гр. героина, а в Пермском крае - килограмм.

Задержание проходило при участи бойцов спецподразделения «Гром». Большая часть членов банды призналась в совершенном преступлении. Два гражданина России и 11 граждан среднеазиатской республики пойдут под суд по статье "Незаконная торговля наркотиками". Всего изъято более девяти килограммов героина.

Ранее участники преступной группы не привлекались к уголовной ответственности и были в России трудовыми мигрантами. Также большинство из них не употребляет наркотики.

Один из курьеров из Санкт-Петербурга перевозил по стране блольшие партии героина, и при этом имел благополучную семью и детей. Еще пятеро так называемых «руководителей» складов занимались созданием закладок, при этом пытались увеличить свою выгоду и разбавляли героин детским чаем или просто мелом.