Вторичный продукт или полноценная система? Фото: соцсети

Напомним, что бывшему чиновнику ( экс-председатель регионального комитета по инновациям и информатизации) вменяют растрату вверенных бюджетных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), а предпринимателю вменяют вину в пособничестве преступлению. По версии стороны обвинения, вместо новой региональной информационной системы здравоохранения (РИЗС) Тульская область получила продукт, который был создан еще 15 лет назад, а Алексей Черноусов и Артур Контрабаев похитили выделенные на создание и внедрение РИСЗ средства в размере 68,3 млн. рублей.

Алексей Черноусов являлся гендиректором и учредителем компании ООО «Смарт Дельта Системс», которая занимается разработкой, внедрением и сопровождением систем автоматизации управления для медицинских учреждений, и именно эта компания и реализовывала в Тульской области проект по модернизации регионального здравоохранения. Как считает следствие, Черноусов еще в 2012 году вступил в сговор с Артуром Контрабаевым и неустановленными сообщниками для хищения средств, обеспечив победу в конкурсе с помощью участия подконтрольных ему фирм. После этого компанией, в рамках тестирования запатентованной еще в 2005 году медицинской информационной системы «Инфоклиника», один из ее модулей - «Электронная регистратура» - был развернут в тульских медучреждениях. Из регионального бюджета «Смарт Дельта Системс» получила в 2013-2015 гг. более 68 млн. рублей.

Сами обвиняемые вину не признают, и утверждают, что у Минздрава и министерства информатизации претензий к новой РИЗС не возникло, а сама система была не только внедрена и используется до сих пор в Тульской области, но и является примером для других регионов страны.

А что свидетели?

7 и 8 июня в Центральном районном суде Тулы были допрошены новые свидетели по данному уголовному делу. Заседание в минувший понедельник началось с допроса Дениса Аккуратова, занимавший должность руководителя «Центра информационных технологий» (ЦИТ) Тульской области в 2012-2013 годах.

- Мне было известно, что внедряется «Инфоклиника»: для этого было создано отдельное подразделение специально для этой задачи и отчитывающееся непосредственно перед региональным комитетом по информатизации, - сообщил Денис Аккуратов.

А вот подробности деталей о заключении контрактов с компанией Алексея Черноусова бывший руководитель ЦИТ вспомнить не смог, поскольку, по его словам, он занимался только административной работой, и не касался технических задач.

В качестве свидетеля в этот день был допрошен и Андрей Рыбин, занимавший в 2012-2013 годах пост начальника управления информационной безопасности ЦИТ. По его словам, РИСЗ создана в 2013 году, и с тех пор постоянно сопровождается и модернизируется. Рыбин сообщил, что он участвовал в приемке всех трех этапов внедрения РИСЗ и лично подписывал протоколы и акты приемов передачи каждого из этапов реализации госконтракта 2013-1, и все права заказчику переданы.

Рыбин также объяснил, почему между сдачей работы и аттестацией продукта прошло целых четыре года (2013-й и 2017-й соответственно). Дело в том, что до выхода постановления №676 правительства от 6 июля 2015 «О требованиях к порядку создания, развития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем, и дальнейшего хранения содержащейся в их базах данных информации» такая процедура не являлась обязательной. Да и сама аттестация и последующий ввод в эксплуатацию, лишь подтверждают факт эксплуатации системы, а не означают начало ее использования. Аттестация очень длительный процесс и не входит в полномочия Исполнителя по контракту.

Затем в качестве свидетеля был допрошен Виталий Потапов, который в 2012-2014 гг. занимал должность заместителя председателя комитета Тульской области по инновациям и информатизации. Потапов сообщил, что он в составе целой группы экспертов участвовал в разработке технического задания по РИСЗ и в приемке всех трех этапов внедрения системы РИСЗ и лично подписывал протоколы и акты приемов передачи каждого из этапов реализации госконтракта 2013-1, который был полностью исполнен и сдан в соответствии с ГОСТом, а все предусмотренные контрактом права переданы заказчику.

- РИСЗ в те годы, когда я занимал вышеуказанную должность, достаточно продуктивно работала в сфере здравоохранения Тульской области. Одним из ее результатов стала возможность не только записаться, но и попасть в назначенное время к врачу. Естественно, подобная система – это не статичный объект, ей с течением времени требовалась доработка, и этим процессом, помимо «Смарт Дельта Системс», занимались и другие подрядчики по отдельным договорам, в том числе и «Ростелеком», «Барс-Медицина» и др. – сообщил Виталий Потапов.

На следующий день продолжился допрос других бывших сотрудников Центра информационных технологий. В частности, свои показания дал Евгений Усачев, занимавший пост директора вышеназванного учреждения с сентября 2015 года. Он рассказал, что на сервере Центра обработки данных были обнаружены переданные ранее «Смарт Дельта Системс» заказчикам дистрибутивы РИСЗ Тульской области, а система работает и эксплуатируется в сфере здравоохранения Тульской области.

Разрыв в приемке и введении в эксплуатацию РИСЗ (2012-2013 годы) и проведении аттестации (2017 год) Усачев объяснил новым на тот момент нормативам актом, до принятия которого обязательная аттестация (в частности, подтверждающая информационную защиту системы) была не обязательна. Такие требования появились летом 2015 года и в соответствии с планом и моделью работы были проведены по правилам, установленным новыми нормативными документами.

Затем была вызвана в качестве свидетеля Наталья Полякова, в 2013 году работавшая в Центре информационных технологий Тулы, а после руководившая медицинским информационно-аналитическим центром (ТО МИАЦ), который и выступал заказчиком работ. По ее словам, информатизация государственных учреждений здравоохранения Тульской области входила в программу модернизации. «Донастройкой», как и разработкой и внедрением РИСЗ, занимались специалисты «Смарт Дельта Системс».

- Регулярно заключались контракты на доработку. Это было необходимо для полноценного функционирования РИСЗ, и обусловливались тремя основными причинами: сменой нормативно-правовых актов (например, определяющих правил выписки препаратов и пр.); юзабилити (для повышения удобства использования системы непосредственно медиками – по их запросам); внедрение новых функций (введение абсолютно нового функционала, не требовавшегося ранее). Да, порой возникали технические неполадки, они всегда устранялись по гарантии, но общий эффект от РСИЗ - положительный, как среди туляков, так и среди медиков, - сообщила Наталья Полякова.

Следом в суде свидетелем выступил Ираклий Маградзе, занимавший разные должности в Центре информационных технологий, а в феврале-марте 2013 года был и. о. директора данного учреждения.

- Для того, чтобы внедрить такую систему, как РСИЗ, необходимо было построить достаточно большой объем соответствующей инфраструктуры: провести локальные сети, установить компьютерное оборудование, обучить персонал. И на тот момент, когда я работал в ЦИТ, такие работы активно велись, и насколько я знаю, сейчас система функционирует в полном объеме, - сообщил Ираклий Маградзе.

Ираклий Маградзе пояснил, что создание подобных систем может занимать многие годы и поэтому в ИТ сфере является нормой использование готовых и сертифицированных компонент, т.к. это экономит деньги и главное сроки. Что, собственно, и произошло в данном случае.

Кроме этого, на отчетном заседании судом было принято решение о аресте счетов компаний Черноусова («Смарт Дельта Системс», «СДС Консалтинг» и «Смарт Дельта Системс +»), а также автомобилей, принадлежащих вышеуказанным организациям. Ходатайство со стороны защиты об отмене этого постановления было отклонено.

Что имеем?...

…Исходя из вышеизложенных событий, напрашивается вывод, что на текущий момент данного судебного процесса пока нет ни одного свидетеля, который подтверждал бы доводы обвинения. Стоит отметить, что в противоречие со следствием вступает и сделанное в 2018 году утверждение Министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой: «Тульская область – пример региона, который не просто завершил информатизацию здравоохранения, но и сделал больше необходимого. К информационной системе подключены не только больницы и поликлиники, но и ФАПы. Кроме того, первые 16 поликлиник вовлечены в проект «Бережливая поликлиника». То, как область заботится о сельских медиках – это пример для всей страны. Удовлетворенность качеством первичной медицинской помощи выросла в разы».

В контексте этого заявления министра возникает еще один вопрос: не будет ли аннулирована вся проделанная по цифровизации области работа, если суд признает правоту следствия? Ведь тогда исполнитель должен будет вернуть деньги за разработку и обслуживание РИСЗ, а Тульская область, соответственно, вернуть программный комплекс исполнителю, отказавшись от его использования. Получается, единственным реальным исходом обвинительного приговора для области станет возвращение региона в доцифровую эру, что в свою очередь может обернуться серьезными проблемами для населения, так как на работу РИСЗ завязана работа «Скорой помощи» в регионе, COVID-мониторинг, вакцинация, работа реанимационных служб и вообще всей медицины.

Мнение:

Олег Никуленко, адвокат Алексея Черноусова:

- Моего подзащитного упорно продолжают обвинять в том, что он не создал РИСЗ ТО «с нуля», установив уже существовавшую программу, и тем самым якобы обманув госзаказчика, однако исполнитель госконтракта 2013-1 еще в далёком 2013 году в Заявке на участие в конкурсе на право заключения госконтракта прямо указал, что будет использовать свою систему МИС «Инфоклиника» при создании РИСЗ ТО, что в итоге и сделал. Какими именно интеллектуальными правами на РИСЗ с 2013 года не смог воспользоваться госзаказчик, следствие также не указывает, а утверждение прямо противоречит трем лицензионным соглашениям на передачу прав от исполнителя к заказчику, и контрактами с другими исполнителями, в разное время позднее привлекавшимися госзаказчиком для модернизации системы. Хочется отметить, что Алексея Черноусова также обвиняют в том, что РИСЗ ТО была аттестована и заказчиком был издан Акт ввода в эксплуатацию лишь в 18 году. Однако это прерогатива Правительства Тульской области, да и требования такие появились лишь в 2015 году, а проект был сдан в 2013. Это, к слову, подтверждается показаниями опрошенных на суде свидетелей. Юридические факты, закрепленные всеми доказательствами, имеющимися в данном деле, свидетельствуют о том, что в ходе реализации Госконтракта 2013-1 никакого преступления не произошло, ничего не похищено, никто не обманут, никакого ущерба потерпевшему не причинено, а сам потерпевший доволен результатами исполнения госконтракта и претензий к подсудимому никаких не предъявляет. Другими словами, если представить себе схожее абсурдное обвинение в совершении убийства какого-либо лица, то ситуация выглядела бы следующим образом: вот приходит в суд живой и здоровый потерпевший, говорит, что он жив, здоров, и счастлив, но следствие продолжает утверждать, что он мертв, мертв еще с 2013 года, подкрепляя свои фантазии заключением экспертизы. Абсурд? Действительно, абсурд, но именно так и выглядит обвинение, предъявленное Черноусову. И что еще вызывает удивление. После того как уже восемь свидетелей подряд опровергли все возможные доводы следствия, и потерпевший заявил об отсутствии претензий – прокуратура вышла с ходатайством об аресте счетов компании Смарт Дельта Системс, понимая что РИСЗ существует и от нее зависит благополучие здравоохранения во всей Тульской области. Суд прокуратуру поддержал. Таким образом решение суда, блокируя обслуживание РИСЗ, прямым образом наносит ущерб медицине региона. Мне трудно это понять.