Сергей Густов: Газификация страны для нас – стратегическое направление работы

11 июня 2021 года, Санкт-Петербург. Пресс-конференция генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» Сергея Густова. Фото: материалы пресс-служб

Тема пресс-конференции: «Газификация регионов России».

В ходе мероприятия Сергей Вадимович рассказал о реализации Программы развития газоснабжения и газификации регионов РФ на 2021-2025 годы, в которой участвуют 67 регионов страны. Планируется, что к концу 2025 года будет достигнут уровень полной технически осуществимой сетевой газификации в 35 регионах, а к 2030 году – в остальных регионах. Объем инвестиций составит более 526 млрд рублей, что позволит проложить более 24 тысяч километров новых газопроводов и газифицировать 538 тысяч домовладений и квартир. Таким образом к 2030 году в России планируется достичь 100% уровня технически осуществимой сетевой газификации.

Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов. Фото: материалы пресс-служб

Также Сергей Вадимович затронул тему, которая обсуждалась во всех СМИ последние пару недель – бесплатная «догазификация» до границ земельного участка. Он подчеркнул, что сейчас во всех регионах ведется активная работа по ускоренной реализации мероприятий по «догазификации» без использования средств граждан домовладений в населенных пунктах, где ранее были проложены внутрипоселковые газораспределительные сети.

Пресс-конференция продлилась полтора часа, за это время генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» дал ответ на более чем два десятка вопросов журналистов региональных и федеральных СМИ.

Среди них прозвучал и вопрос из Тульской области. Тульский журналист Татьяна Алексеева спросила, как решается проблема технического ограничения на подключение газа. Когда, например, там, где ранее планировалось подключить к газу 10 частных домов, вырастает коттеджный поселок, строятся новые предприятия, и построенные ранее газопроводы уже не обеспечивают растущие потребности?

По словам Сергея Густова, в Тульской области разработан и реализуется план мероприятий, направленный на повышение надежности и стабильности работы системы газораспределения, ликвидации дефицита пропускной способности существующих сетей. Например, в 2021 году завершатся строительно-монтажные работы по реконструкции газопровода в г. Богородицке. Реконструкция этого газопровода предусматривает дополнительную установку газораспределительного пункта. Он напомнил, что Программой развития газоснабжения и газификации регионов РФ на период 2021 - 2025 гг. в Тульской области предусмотрено проектирование и строительство 187 межпоселковых газопроводов. Все это призвано обеспечить стабильную работу систем газоснабжения районов Тульской области и дать возможность для подключения новых объектов.

За полтора часа генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» дал ответ на более чем два десятка вопросов журналистов региональных и федеральных СМИ. Фото: материалы пресс-служб

По итогам пресс-конференции Сергей Густов напомнил журналистам об открытости группы компаний «Газпром межрегионгаз» для СМИ и всех жителей страны:

– Ознакомиться с ходом реализации Программы газификации можно на интерактивной карте на сайте gazprommap.ru, где отражен каждый населенный пункт каждого региона страны. Выбрав свой регион, любой желающий может узнать, когда газ придет в его населенный пункт и, конечно, его дом.