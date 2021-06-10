За несоблюдение правил безопасности детей руководство санатория «Велегож» ответит в суде

Тульские следователи возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» в связи с проверкой ООО «Пансионат с санаторно-курортным лечением «Велегож».

По данным предварительного расследования, руководство данного детского лагеря знало о найденных в ходе прокурорской проверки нарушениях безопасности детей, все же открыло заезды для ребят с 30 мая текущего года. О результатах проверки прокуратуры «Комсомольская Правда» писала ранее.

Сейчас следователи проводят соответствующие проверки. Ход расследования контролируется руководством регионального СУ СК России.