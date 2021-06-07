В детском пансионате в Заокском районе нарушения угрожают жизни детей

Фото с сайта пансионата

В детском пансионате в Заокском районе нашли нарушения, опасные для жизни детей. Инспекцию провела районная прокуратура.

Как показала проверка, на территории ООО «Пансионат с санаторно-курортным лечением «Велегож» в одноименном поселке Заокского района валялся мусор и сухие деревья. Вдобавок, работники дома отдыха курили на этой же территории, а эвакуационные выходы некоторых корпусов, в которых живут дети, заставлены так, что их нельзя открыть изнутри. Также персонал пансионата не дежурит круглосуточно, у работников нет необходимого инвентаря: фонарей, приборов защиты органов дыхания, средств связи и др. А ряд огнетушителей вообще находится в нерабочем состоянии.

Кроме этого, в жилых комнатах деревянных домиков, где живут дети 7-15 лет, не хватает мебели, не соблюдаются и нормы площади на одного человека. В туалетах нет полотенец, ведер и других обязательных средств для личной гигиены. Также обнаружились неисправности в водопроводной сети, раковин и душевых.

Пищеблок пансионата закрыт на ремонт, кровли и лестницы корпусов, где живут дети, имеют конструктивные дефекты. А сотрудники охранного предприятия, сторожащие территорию, не имеют спецсредств, средств связи и кнопки экстренного вызова полиции.

Сейчас прокуратура приняла соответствующие меры и контролирует устранение найденных нарушений.