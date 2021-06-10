«Единая Россия» организовала масштабную кампанию по сбору предложений в Программу развития

На заседании Экспертного совета при Губернаторе Тульской области озвучены лучшие народные инициативы. Фото: материалы пресс-служб

В конце февраля Алексей Дюмин поручил правительству совместно с Тульской областной Думой и партией «Единая Россия» обеспечить подготовку проекта Программы развития региона до 2026 года.

Губернатор поблагодарил депутатский корпус и региональное отделение партии «Единая Россия» за участие в этой работе, сбор и формирование предложений от жителей и экспертов.

В конце февраля Алексей Дюмин поручил правительству совместно с Тульской областной Думой и партией «Единая Россия» обеспечить подготовку проекта Программы развития региона до 2026 года. Фото: материалы пресс-служб

- Нам удалось максимально вовлечь в процесс создания Программы развития жителей области – через рабочие встречи, совещания, сессии, интерактивные площадки и общественные обсуждения. Уважаемые коллеги, важная роль в этой работе отведена вам, экспертному совету, который взял на себя важные функции. Это выдвижение и обсуждение общественных инициатив, а также их экспертиза, - сказал Алексей Дюмин.

При поддержке и участии «Единой России» во всех муниципалитетах с ранней весны были организованы десятки встреч с жителями и экспертным сообществом. Масштабная кампания по сбору народных инициатив и мнений профессионалов стала мощным «мозговым штурмом», и каждое муниципальное образование представило свои идеи и пожелания как локального, местного, так и общеобластного уровня.

Помимо очных встреч и дискуссий, по инициативе «Единой России» 30 мая был организован сбор предложений граждан на площадках предварительного партийного голосования. Руководитель регионального исполкома «Единой России» Олег Иванов рассказал, что на 218 участках собрано более 27,5 тысяч анкет. Как показал их анализ, жители региона считают одним из важнейших направление «Экология. Долгосрочная политика».

– Региональное отделение «Единой России» в рамках партийного проекта «Чистая страна» реализует экологические акции, направленные на сохранение окружающей среды, – отметил Олег Иванов. – Как показывает опыт, в этих акциях с особенной отдачей и инициативностью участвуют волонтеры. В первую очередь, это субботники и мероприятия по очистке территорий родников. Сегодня жители охотно использует родники как источники питьевой воды, но их состояние не всегда, к сожалению, можно назвать удовлетворительным. Учитывая опыт проведения общественных акций по очистке территорий родников, предлагаю рассмотреть в рамках новой Программы развития возможность оказать на региональном уровне поддержку таким проектам: совместно с жителями определить источники, территории которых нуждаются в благоустройстве, и провести работы по приведению их в надлежащее состояние: обустроить подходы, обеспечить освещение, ограждение и организовать контроль качества воды. Со своей стороны, готовы оказать помощь в привлечении волонтеров к участию в этих мероприятиях. Олег Иванов предлагает совместно с жителями определить родники, которые нуждаются в благоустройстве, и привести их в порядок.

Заместитель председателя Тульской городской думы, член фракции «Единая Россия» Анастасия Дементьева сделала акцент на пожелании жителей рассмотреть возможность снизить процент софинансирования со стороны граждан для участия в проекте «Народный бюджет», и начать прием заявок на следующий год уже с обновленными параметрами. Это предложение сформировалось по итогам многочисленных встреч с жителями области.

Помимо очных встреч и дискуссий, по инициативе «Единой России» 30 мая был организован сбор предложений граждан на площадках предварительного партийного голосования. Фото: материалы пресс-служб

– Уже несколько лет в регионе успешно реализуется проект «Народный бюджет», который направлен на поддержку инициатив граждан в решении актуальных вопросов. Количество заявок на участие в проекте год от года растет. Проект востребован. Прежде всего потому, что является реальным механизмом решения важных для территорий вопросов. Это касается и отдельных многоквартирных домов, и придомовых территорий, и объектов социальной инфраструктуры – школ, домов культуры, общественных пространств. Предложение снизить процент софинансирования жителей позволит сделать проект еще более доступным и увеличить количество благополучателей, – подчеркнула Анастасия Дементьева.

Исполнительный директор Ассоциации «Совет муниципальных образований Тульской области» Борис Воловатов рассказал о еще одном формате сбора предложений в Программу развития – через специально созданный сайт.

Народные инициативы аккумулировались здесь до 30 мая текущего года – всего опубликовано 837 идей. После завершения сбора предложений, до 15 июня на сайте все желающие могут поддержать понравившиеся инициативы, выбрав предложение и нажав кнопку «Поддержать». На сегодняшний день таким образом на сайте проголосовали уже более 95 тысяч человек.

Одним из актуальных вопросов развития территорий, с точки зрения пользователей сайта, является вопрос благоустройства и создания общественных пространств для занятий спортом и досуга детей.

Предлагается рассмотреть в рамках Программы развития Тульской области до 2026 года дополнительные механизмы поддержки инициативных проектов населения - во-первых, путем выделения отдельного направления в рамках программы «Народный бюджет» по созданию межквартальных общественных пространств для занятий спортом, отдыха и досуга детей, а также добавить возможность поддержки молодежных проектов. Во-вторых, расширить деятельность регионального ресурсного центра для некоммерческих организаций, включив в его функционал консультативную и методическую поддержку территориальному общественному самоуправлению по вопросам подготовки и реализации их проектов. Это позволит активным гражданам привлекать ресурсы для реализации своих проектов, в том числе участвовать и побеждать в грантовых конкурсах различного уровня.

– По инициативе Губернатора Алексея Дюмина в регионе проведена масштабная работа, ни одно муниципальное образование не осталось в стороне от решения глобальных задач развития территории, - отметил депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия» Виктор Дзюба. – Благодарю за участие в разработке Программы правительство области, администрации городов и районов, депутатов, лидеров общественного мнения и всех неравнодушных граждан. Планов и дел впереди много. Наша главная задача – выполнить намеченное и оправдать доверие людей. Поэтому мы ставим перед собой реальные цели и выделяем понятные приоритеты. Это, во-первых, развитие физкультуры и массового спорта, строительство крупных спортивных объектов и спортплощадок во дворах, чтобы у каждого была возможность заниматься рядом с домом. Второе важное направление – поддержка науки и образования, формирование запроса на актуальные компетенции рынка труда. Как человек, много лет возглавлявший промышленное предприятие, могу сказать, что современным производствам нужны высококвалифицированные рабочие и специалисты с высшим образованием и хорошим дипломом. И третья глобальная задача – повышение качества и доступности медицинской помощи. Для этого необходимо наращивать темпы строительства объектов здравоохранения, укреплять базу действующих лечебно-профилактических учреждений и специализированных отделений больниц, развивать сельскую медицину.

Алексей Дюмин поручил Экспертному совету совместно с профильными министерствами и ведомствами детально проработать каждое предложение, обозначенное на заседании. Самые достойные должны быть отражены в Программе.

«Хочу поблагодарить всех за искреннюю вовлеченность в работу. Нам жить по этой программе следующие пять лет. Поэтому каждое предложение, которые мы отразим в программе, должно быть реализовано», - подытожил Алексей Дюмин.

Окончательная редакция Программы будет сформирована до 1 июля.