Старейший в России председатель территориальной избирательной комиссии работает в Тульской области

2021 год. Ю. И. Галдин проводит мероприятие, посвященное Дню молодого избирателя.
Фото: материалы пресс-служб
Юрий Иванович родился в деревне Богданово Суворовского района 5 сентября 1941 года. Когда отец ушел на фронт, мать осталась в родной деревне одна с тремя детьми.
- В конце октября 1941 года немцы ворвались в дом. Мать с детьми выгнали из дома. До середины декабря 1941 года жили в погребе, спали, укутавшись в тряпки, на картошке. В середине декабря деревню освободили от немцев, – рассказывает он.
Архив, 2001 год. Члены ТИК Суворовского района перед подписанием протокола об итогах голосования на выборах губернатора Тульской области.
Фото: материалы пресс-служб
Первая запись в трудовой книжке – «1958 год, принят воспитателем Ханинского детского дома». В разные годы Галдин работал директором Северо-Агеевской школы, заведующим районным отделом культуры. Жители Суворовского района помнят его активную деятельность в райкоме ВЛКСМ и профсоюзе. В избирательной системе Юрий Иванович 27 лет – с 1994 года! По его словам, в работе придерживается принципа постоянных контактов с руководящим составом участковых комиссий и совместного решения поставленных задач в период избирательных кампаний.
Ю. И. Галдин с внуками Дарией и Дмитрием.
Фото: материалы пресс-служб
В свободное время вместе с женой занимается садоводством, любит собирать грибы, проводить время в кругу семьи – у Юрия Ивановича сын и дочь, двое внуков. Вечерами читает, среди его любимых произведений «Маленький принц» А. дэ С. Экзюпери и лирические стихотворения Л. Рубальской. На вопрос о секрете долголетия отвечает: «Здоровый образ жизни и доброе отношение к людям»
СПРАВКА
Большая часть членов избирательных комиссий в Тульской области – в возрасте от 36 до 50 лет. Об этом свидетельствуют данные ЦИК России.
В избирательной комиссии Тульской области из 14 членов:
В 29 территориальных избирательных комиссиях Тульской области работают 259 человек, из них:
В 1084 участковых избирательных комиссиях работают 10474 человека. Из них: