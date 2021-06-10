Старейший в России председатель территориальной избирательной комиссии работает в Тульской области

2021 год. Ю. И. Галдин проводит мероприятие, посвященное Дню молодого избирателя. Фото: материалы пресс-служб

Юрий Иванович родился в деревне Богданово Суворовского района 5 сентября 1941 года. Когда отец ушел на фронт, мать осталась в родной деревне одна с тремя детьми.

- В конце октября 1941 года немцы ворвались в дом. Мать с детьми выгнали из дома. До середины декабря 1941 года жили в погребе, спали, укутавшись в тряпки, на картошке. В середине декабря деревню освободили от немцев, – рассказывает он.

Архив, 2001 год. Члены ТИК Суворовского района перед подписанием протокола об итогах голосования на выборах губернатора Тульской области. Фото: материалы пресс-служб

Первая запись в трудовой книжке – «1958 год, принят воспитателем Ханинского детского дома». В разные годы Галдин работал директором Северо-Агеевской школы, заведующим районным отделом культуры. Жители Суворовского района помнят его активную деятельность в райкоме ВЛКСМ и профсоюзе. В избирательной системе Юрий Иванович 27 лет – с 1994 года! По его словам, в работе придерживается принципа постоянных контактов с руководящим составом участковых комиссий и совместного решения поставленных задач в период избирательных кампаний.

Ю. И. Галдин с внуками Дарией и Дмитрием. Фото: материалы пресс-служб

В свободное время вместе с женой занимается садоводством, любит собирать грибы, проводить время в кругу семьи – у Юрия Ивановича сын и дочь, двое внуков. Вечерами читает, среди его любимых произведений «Маленький принц» А. дэ С. Экзюпери и лирические стихотворения Л. Рубальской. На вопрос о секрете долголетия отвечает: «Здоровый образ жизни и доброе отношение к людям»

СПРАВКА

Большая часть членов избирательных комиссий в Тульской области – в возрасте от 36 до 50 лет. Об этом свидетельствуют данные ЦИК России.

В избирательной комиссии Тульской области из 14 членов:

В 29 территориальных избирательных комиссиях Тульской области работают 259 человек, из них:

В 1084 участковых избирательных комиссиях работают 10474 человека. Из них: