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Общество10 июня 2021 12:00

Старейший в России председатель территориальной избирательной комиссии работает в Тульской области

Председателю ТИК Суворовского района Юрию Ивановичу Галдину в этом году исполнится 80 лет, он самый старший среди коллег во всей стране
Источник:kp.ru
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2021 год. Ю. И. Галдин проводит мероприятие, посвященное Дню молодого избирателя.

2021 год. Ю. И. Галдин проводит мероприятие, посвященное Дню молодого избирателя.

Фото: материалы пресс-служб

Юрий Иванович родился в деревне Богданово Суворовского района 5 сентября 1941 года. Когда отец ушел на фронт, мать осталась в родной деревне одна с тремя детьми.

- В конце октября 1941 года немцы ворвались в дом. Мать с детьми выгнали из дома. До середины декабря 1941 года жили в погребе, спали, укутавшись в тряпки, на картошке. В середине декабря деревню освободили от немцев, – рассказывает он.

Архив, 2001 год. Члены ТИК Суворовского района перед подписанием протокола об итогах голосования на выборах губернатора Тульской области.

Архив, 2001 год. Члены ТИК Суворовского района перед подписанием протокола об итогах голосования на выборах губернатора Тульской области.

Фото: материалы пресс-служб

Первая запись в трудовой книжке – «1958 год, принят воспитателем Ханинского детского дома». В разные годы Галдин работал директором Северо-Агеевской школы, заведующим районным отделом культуры. Жители Суворовского района помнят его активную деятельность в райкоме ВЛКСМ и профсоюзе. В избирательной системе Юрий Иванович 27 лет – с 1994 года! По его словам, в работе придерживается принципа постоянных контактов с руководящим составом участковых комиссий и совместного решения поставленных задач в период избирательных кампаний.

Ю. И. Галдин с внуками Дарией и Дмитрием.

Ю. И. Галдин с внуками Дарией и Дмитрием.

Фото: материалы пресс-служб

В свободное время вместе с женой занимается садоводством, любит собирать грибы, проводить время в кругу семьи – у Юрия Ивановича сын и дочь, двое внуков. Вечерами читает, среди его любимых произведений «Маленький принц» А. дэ С. Экзюпери и лирические стихотворения Л. Рубальской. На вопрос о секрете долголетия отвечает: «Здоровый образ жизни и доброе отношение к людям»

СПРАВКА

Большая часть членов избирательных комиссий в Тульской области – в возрасте от 36 до 50 лет. Об этом свидетельствуют данные ЦИК России.

В избирательной комиссии Тульской области из 14 членов:

В 29 территориальных избирательных комиссиях Тульской области работают 259 человек, из них:

В 1084 участковых избирательных комиссиях работают 10474 человека. Из них:

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