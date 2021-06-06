Дождь, возможна гроза: какая погода будет сегодня в Туле Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 6 июня, синоптики предсказывают в Туле облачную погоду с прояснениями. Ночью местами пройдет кратковременный дождь, днем также ожидаются короткие периоды дождя, местами возможна гроза. По данным сайта Гидрометцентра, количество осадков может составить до 6 мм за сутки.

Ветер северо-восточный, 5-10 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит +8…+13 градусов, днем будет тепло, +18…+23 градуса.

Атмосферное давление чуть повышенное - 740-755 мм ртутного столба.