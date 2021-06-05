5 человек в Тульской области умерли от коронавируса Фото: Алексей ФОКИН

По данным статистики сайта Стопкоронавирус.рф, за прошедшие сутки, с 4 на 5 июня, 54 жителя Тульской области получили положительный тест на COVID-19. Всего с начала эпидемии выявили 40 397 случаев заболевания коронавирусом.

51 житель Тульской области выздоровел за тот же период времени. Общее число победивших заболевание - 37 884 человека.

Также за эти сутки от коронавируса в регионе скончались 5 человек. Всего с начала пандемии в регионе не пережили болезни 2 063 человека.