Партия «Родина» поздравила юных спортсменов Тульской организации «Федерация Рукопашный бой»

Подпись: Председатель регионального отделения партии «Родина» в Тульской области Владимир Борисович Ивашкевич посетил тренировку воспитанников Тульской региональной общественной организации «Федерация Рукопашный бой».

В рамках празднования Дня защиты детей и старта летней оздоровительной кампании председатель регионального отделения партии «Родина» в Тульской области Владимир Борисович Ивашкевич посетил тренировку воспитанников Тульской региональной общественной организации «Федерация Рукопашный бой», возглавляемой Вячеславом Васильевичем Дьячковым. Традиционно в летний период ребята проводят свои тренировки на открытом воздухе на территории Баташевского парка под руководством тренера по рукопашному бою, члена партии «Родина» Никиты Сушкова.

Юные спортсмены секции показывают высокие результаты как на региональных соревнованиях, так и на всероссийских турнирах.

Владимир Борисович вручил детям подарки – спортивную экипировку, необходимую для занятий рукопашным боем.

Савелий Корж и Владимир Литвинов стали победителями открытого первенства города Ефремов по рукопашному бою, посвящённого 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Леонид Корж является победителем первенства города Тула по рукопашному бою 2020 года, бронзовым призёром первенства города Тулы 2021 года и бронзовым призёром Всероссийского турнира по рукопашному бою, посвящённого Героям России, Тулякам-Росгвардейцам Сергею Бурнаеву, Дмитрию Горшкову, Евгению Рындину, погибшим при исполнении служебного долга.

Председатель регионального отделения партии «Родина», понаблюдав за тренировкой детей, отметил высокий уровень подготовки юных спортсменов, а также их самоотдачу и стремление к достижению высоких спортивных результатов.

Юные спортсмены секции показывают высокие результаты как на региональных соревнованиях, так и на всероссийских турнирах.

После тренировки Владимир Борисович поздравил ребят с прошедшим Днем защиты детей и вручил подарки – спортивную экипировку, необходимую для занятий рукопашным боем.

– В этот солнечный летный день хочу пожелать вам, ребята, крепкого здоровья, добра, достижения хороших спортивных результатов, – сказал Владимир Ивашкевич. – Пусть летние каникулы пройдут весело и принесут массу положительных эмоций. А мы, взрослые, приложим все усилия, чтобы ваше детство было по-настоящему счастливым и беззаботным.