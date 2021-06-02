ТОП процедур этого лета. Наш эксперт – основатель «Клиники Красоты» Эльвира Болотова. Фото: материалы пресс-служб

Для лица

Фотодинамическая терапия Heleo4

В основе метода – взаимодействие квантов света с фотосенсибилизатором последнего поколения – HELEO4™.

HELEO4™ идентифицирует клетки «с ошибками», экологично выводит повреждённые и стимулирует к делению только здоровые, а значит замедляет старение. Метод запускает естественную регенерацию и особенно результативен при розацеи, акне, витилиго, гиперпигментации и возрастных изменениях. Никаких инъекций и реабилитации – только приятные ощущения и совершенная кожа.

Hydra Beauty

Фильтры для лица в смартфоне вам больше не понадобятся! С этой задачей на отлично справится Hydra Beauty. Аппаратная методика по уходу за кожей за один сеанс объединяет сразу несколько процедур: глубокую чистку, интенсивное увлажнение, шлифовку и антивозрастной уход! Самое приятное, что процедура неинвазивна и не требует восстановления. Даже обладатели тонкой и чувствительной кожи могут сразу выходить в свет. Кожа выглядит гладкой, сияющей и подтянутой. Насладитесь в «Клинике Красоты»!

Премиум-чистка и VIP-уходы

ZEIN OBAGI

Премиум чистка и VIP-уходы, каждый сеанс ZEIN OBAGI – это ритуал любви к себе. Создатель бренда, гуру дерматологии Зейн Обаджи убежден, для красивой кожи важно запустить регенерацию на клеточном уровне, активизировать ее собственные функции, а не «зашпаклевать» внешние проявления. Косметологи называют косметику by ZEIN OBAGI одной из самых эффективных в области антиэйдж и борьбы с акне.

Пилинги SesDerma

То, как пилинги SesDerma справляются с угревой болезнью, гиперпигментацией, акне и морщинами больше похоже на фотошоп. Однако, это чистая правда. Sesderma специализируется на нанотехнологиях. Помимо линейки пилингов, у Sesderma потрясающие анти-эйдж уходы премиум-сегмента. Ощутите исключительный уход в «Клинике Красоты».

Микротоки

Приятные ощущения – действенный результат. Микротоковая терапия улучшает работу лимфотической системы и положительно влияет на метоболизм в эпителии. За счет чего быстро помогает снять отеки, уменьшить мешки под глазами и активировать мышечный тонус, чтобы, наконец, попрощаться со вторым подбородком.

Удаление пигментации, сосудистой сетки и лечение акне

Процедуры проводятся на мультифункциональной платформе М22 IPL Lumenis – «космическом шаттле» в области косметологии. Кожа будто отретуширована в фотошопе - только в реальности! Обеспечивает бесследное удаление пигментации, розацеа, купероза, лечение акне и постакне, фотоомоложение и фотоэпиляцию.

Для тела

Убираем лишний вес и подтягиваем кожу

Постройнеть на 1-2 размера без диет и фитнеса?

С этой задачей справится RSL SCULPTOR – методика роллерной микрокомпрессии.

RSL SCULPTOR устранит лишний объем, подтянет кожу, тонизирует мышцы! Курс процедур приблизит ваше тело к совершенству.

Преимущества RSL SCULPTOR перед аналогами:

Манипула содержит 72 вращающиеся сферы, что повышает эффективность на 30% по сравнению с более ранними аналогами.

Впервые в мире аппарат для компрессионного массажа работает в комплексе с фототерапией LED: красный свет превосходно укрепляет и омолаживает кожу.

За одну процедуру вы получаете 4 вида массажа: антицеллюлитный, лимфодренажный, общий, массаж стоп. Процедура способствует профилактике варикозного расширения вен.

RSL Sculptor оздоравливает тело, избавляет от застойных явлений, лишней жидкости и токсинов.

Ускоряется метаболизм, расщепляются жировые отложения, устраняется даже целлюлит 3-4 стадии.

Весь июнь действует скидка на процедуры от 30 до 50 процентов.