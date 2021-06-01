«Писатель – парламентер между поколениями»

Фото предоставлено «Вечерней Москвой», автор Александр КОЖОХИН

Известная библейская притча гласит: призвал хозяин рабов своих и раздал им таланты. Кто-то преумножил свои таланты, и они заслужили похвалы, а иной – закопал в землю, и его хозяин наказал. Эту притчу о таланте и талантливых людях напомнил известный писатель Александр Лапин в стенах дома Союза писателей России, где 28 мая поэты и писатели собрались на ежегодное совещание молодых литераторов.

Фото предоставлено «Вечерней Москвой», автор Александр КОЖОХИН

Удел одиночек

Всероссийское Совещание молодых литераторов Союза писателей России традиционно проходит в Москве и Подмосковье и собирает лучших авторов страны не старше 35 лет. В этом году на крупнейший литературный форум съехались более 300 участников из 57 регионов России. Среди них не только писатели, поэты, критики, но и менеджеры в области организации литературного процесса. Основная, творческая программа для молодых авторов включала семинарские занятия с признанными мастерами пера, встречи с известными писателями, издателями, главными редакторами литературных журналов.

Александр Лапин, открывший творческую секцию совещания, отметил, что подобный форум нужен молодым литераторам, прежде всего, для формирования профессиональной уверенности.

– Писательское дело – удел одиночек: автор сидит за столом и толком не знает, нужен ли он кому-либо, хотят ли читать его откровения. Здесь, на этой встрече, молодые писатели чувствуют, что нужны, – говорит Лапин.

Фото предоставлено «Вечерней Москвой», автор Александр КОЖОХИН

Его наблюдение подтверждают и сами участники совещания.

– Я жду хорошей трепки. Потому что работаешь-работаешь, пишешь, стараешься посмотреть на свою работу со стороны, но, как показывает практика, лучше всего это видят коллеги, тем более опытные профессионалы, – делится мнением поэтесса из Новосибирска Кристина Кармалита, которая уже не в первый раз приезжает на совещание.

Преемственность в истории и литературе

Обмен опытом между профессиональными, признанными литераторами и начинающими авторами – одна из главных задач форума.

– Мудрый поэт сказал: «Учитель, воспитай ученика, чтоб было у кого потом учиться». Мы потеряли годы, связь поколений в литературе, и это пагубно сказалось на литературном процессе, – говорит поэт Геннадий Иванов, первый секретарь правления старейшей писательской организации в стране – Союза писателей России. По его мнению, именно старшее поколение может поднять важный и утраченный на сегодня аспект в литературном творчестве молодых писателей – вопрос их отношения к родине, к семейным и патриотическим ценностям.

Автор исторической саги «Русский крест» о закате СССР и начале новой России Александр Лапин, который в своей лекции «Писатель – парламентер между поколениями» рассуждал о понятии преемственности в историческом и литературном процессе, также отмечает, что сегодня особенно ценно внимание молодых писателей к истории.

Фото предоставлено «Вечерней Москвой», автор Александр КОЖОХИН

– Все, что мы наблюдаем сейчас, – все политические волнения, исторические процессы, – уже когда-то происходило. И сегодня как никогда важно объективно оценить события прошлого, чтобы понять, что происходит в настоящем, – отмечает Лапин.

Молодые литераторы не меньше старших коллег жаждут диалога. Они говорят о готовности учиться.

– Старшие коллеги – носители уникального опыта, и я хочу узнать, что они думают, – рассуждает поэт из Калуги Вадим Шевяков.

Его мысль подхватывает и поэтесса Кристина Кармалита:

– Общение со старшим поколением – это восстановление исторической, преемственной связи. Когда я общаюсь с профессионалами, людьми старшего возраста, я чувствую себя частью большего – единого литературного исторического пространства.

Пустить талант в оборот

Мнение о важности обмена опытом поддерживает и Александр Лапин:

– Сегодня в обществе идет процесс дифференциации, индивидуализации. Раньше мы могли обращаться к целому поколению, но теперь нужно разговаривать с каждым человеком, говорить с ним о том, что ему интересно, – считает он.

Фото предоставлено «Вечерней Москвой», автор Александр КОЖОХИН

А интересно молодым литераторам многое. Кроме обсуждения произведений, встреч с признанными писателями участники совещания подняли такие практические вопросы, как работа с издательствами, публикация в толстых литературных журналах. Но главное, конечно, – это нечастая, но такая нужная встреча с коллегами по писательскому цеху.

Напоследок, снова обращаясь к талантливым молодым писателям, Александр Лапин напомнил, что задача каждого одаренного человека – пустить талант в оборот, сделать так, чтобы он принес свои плоды.

Фото предоставлено «Вечерней Москвой», автор Александр КОЖОХИН

– В конечном итоге человек живет для чего? Для того, чтобы реализоваться, достичь высшей точки своего духовного развития. А человек творческий может реализоваться, лишь творя, развивая свой талант, – напутствовал Лапин молодых литераторов.

Фото предоставлено «Вечерней Москвой», автор Александр КОЖОХИН

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