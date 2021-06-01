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Общество1 июня 2021 12:15

«Писатель – парламентер между поколениями»

Автор популярных романов Александр Лапин выступил перед участниками Четвертого Всероссийского Совещания молодых литераторов Союза писателей России
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Фото предоставлено «Вечерней Москвой», автор Александр КОЖОХИН

Фото предоставлено «Вечерней Москвой», автор Александр КОЖОХИН

Известная библейская притча гласит: призвал хозяин рабов своих и раздал им таланты. Кто-то преумножил свои таланты, и они заслужили похвалы, а иной – закопал в землю, и его хозяин наказал. Эту притчу о таланте и талантливых людях напомнил известный писатель Александр Лапин в стенах дома Союза писателей России, где 28 мая поэты и писатели собрались на ежегодное совещание молодых литераторов.

Фото предоставлено «Вечерней Москвой», автор Александр КОЖОХИН

Фото предоставлено «Вечерней Москвой», автор Александр КОЖОХИН

Удел одиночек

Всероссийское Совещание молодых литераторов Союза писателей России традиционно проходит в Москве и Подмосковье и собирает лучших авторов страны не старше 35 лет. В этом году на крупнейший литературный форум съехались более 300 участников из 57 регионов России. Среди них не только писатели, поэты, критики, но и менеджеры в области организации литературного процесса. Основная, творческая программа для молодых авторов включала семинарские занятия с признанными мастерами пера, встречи с известными писателями, издателями, главными редакторами литературных журналов.

Александр Лапин, открывший творческую секцию совещания, отметил, что подобный форум нужен молодым литераторам, прежде всего, для формирования профессиональной уверенности.

– Писательское дело – удел одиночек: автор сидит за столом и толком не знает, нужен ли он кому-либо, хотят ли читать его откровения. Здесь, на этой встрече, молодые писатели чувствуют, что нужны, – говорит Лапин.

Фото предоставлено «Вечерней Москвой», автор Александр КОЖОХИН

Фото предоставлено «Вечерней Москвой», автор Александр КОЖОХИН

Его наблюдение подтверждают и сами участники совещания.

– Я жду хорошей трепки. Потому что работаешь-работаешь, пишешь, стараешься посмотреть на свою работу со стороны, но, как показывает практика, лучше всего это видят коллеги, тем более опытные профессионалы, – делится мнением поэтесса из Новосибирска Кристина Кармалита, которая уже не в первый раз приезжает на совещание.

Преемственность в истории и литературе

Обмен опытом между профессиональными, признанными литераторами и начинающими авторами – одна из главных задач форума.

– Мудрый поэт сказал: «Учитель, воспитай ученика, чтоб было у кого потом учиться». Мы потеряли годы, связь поколений в литературе, и это пагубно сказалось на литературном процессе, – говорит поэт Геннадий Иванов, первый секретарь правления старейшей писательской организации в стране – Союза писателей России. По его мнению, именно старшее поколение может поднять важный и утраченный на сегодня аспект в литературном творчестве молодых писателей – вопрос их отношения к родине, к семейным и патриотическим ценностям.

Автор исторической саги «Русский крест» о закате СССР и начале новой России Александр Лапин, который в своей лекции «Писатель – парламентер между поколениями» рассуждал о понятии преемственности в историческом и литературном процессе, также отмечает, что сегодня особенно ценно внимание молодых писателей к истории.

Фото предоставлено «Вечерней Москвой», автор Александр КОЖОХИН

Фото предоставлено «Вечерней Москвой», автор Александр КОЖОХИН

– Все, что мы наблюдаем сейчас, – все политические волнения, исторические процессы, – уже когда-то происходило. И сегодня как никогда важно объективно оценить события прошлого, чтобы понять, что происходит в настоящем, – отмечает Лапин.

Молодые литераторы не меньше старших коллег жаждут диалога. Они говорят о готовности учиться.

– Старшие коллеги – носители уникального опыта, и я хочу узнать, что они думают, – рассуждает поэт из Калуги Вадим Шевяков.

Его мысль подхватывает и поэтесса Кристина Кармалита:

– Общение со старшим поколением – это восстановление исторической, преемственной связи. Когда я общаюсь с профессионалами, людьми старшего возраста, я чувствую себя частью большего – единого литературного исторического пространства.

Пустить талант в оборот

Мнение о важности обмена опытом поддерживает и Александр Лапин:

– Сегодня в обществе идет процесс дифференциации, индивидуализации. Раньше мы могли обращаться к целому поколению, но теперь нужно разговаривать с каждым человеком, говорить с ним о том, что ему интересно, – считает он.

Фото предоставлено «Вечерней Москвой», автор Александр КОЖОХИН

Фото предоставлено «Вечерней Москвой», автор Александр КОЖОХИН

А интересно молодым литераторам многое. Кроме обсуждения произведений, встреч с признанными писателями участники совещания подняли такие практические вопросы, как работа с издательствами, публикация в толстых литературных журналах. Но главное, конечно, – это нечастая, но такая нужная встреча с коллегами по писательскому цеху.

Напоследок, снова обращаясь к талантливым молодым писателям, Александр Лапин напомнил, что задача каждого одаренного человека – пустить талант в оборот, сделать так, чтобы он принес свои плоды.

Фото предоставлено «Вечерней Москвой», автор Александр КОЖОХИН

Фото предоставлено «Вечерней Москвой», автор Александр КОЖОХИН

– В конечном итоге человек живет для чего? Для того, чтобы реализоваться, достичь высшей точки своего духовного развития. А человек творческий может реализоваться, лишь творя, развивая свой талант, – напутствовал Лапин молодых литераторов.

Фото предоставлено «Вечерней Москвой», автор Александр КОЖОХИН

Фото предоставлено «Вечерней Москвой», автор Александр КОЖОХИН

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