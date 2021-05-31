Николай Воробьев: Получив голоса народного доверия, «Единая Россия» продолжит работу на благо Тульского края

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель областной Думы Николай Воробьев. Фото: материалы пресс-служб

Процедура проводилась с 24 по 30 мая по самой открытой модели в двух форматах – электронном и очном. Вчера в регионе работали 218 участков для офлайн-голосования, из них четыре – тематические.

Итоговая явка на предварительном голосовании составила 13,4%, из которых 31 531 избиратель проголосовал электронным способом.

30 мая в регионе работали 218 участков для офлайн-голосования. Фото: материалы пресс-служб

В 183-м «Тульском» округе победил депутат Госдумы Виктор Дзюба.

В 184-м округе победу одержала уполномоченный представитель губернатора Надежда Школкина.

По единому федеральному округу – «партийному списку» – тройка лидеров выглядит следующим образом:

– первое место занял секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель областной Думы Николай Воробьев;

– на втором месте – депутат Государственной Думы Николай Петрунин. И замыкает тройку лидеров предварительного голосования депутат областной Думы, директор музея-усадьбы «Ясная Поляна» Екатерина Толстая.

Таким образом, кандидатами в депутаты Государственной Думы по одномандатным округам в Тульской области становятся Надежда Школкина и Виктор Дзюба.

А партийный список «Единой России» в регионе будут возглавлять Николай Воробьев, Николай Петрунин и Екатерина Толстая.

Итоговая явка на предварительном голосовании составила 13,4%, из которых 31 531 избиратель проголосовал электронным способом. Фото: материалы пресс-служб

Говоря об итогах предварительного партийного голосования, лидер тульских единороссов назвал его уникальным партийным проектом.

– Это настоящий экзамен для нашей партии и ее представителей, проверка на прочность и первый серьезный шаг в предстоящей предвыборной борьбе, – подчеркнул Николай Юрьевич. – И этот шаг невозможно было бы сделать без вашей поддержки, уважаемые избиратели!

Получив голоса народного доверия, кандидаты от «Единой России», вся наша партийная организация продолжит работу на благо Тульского края. Впереди нас ждет работа над программой развития региона, предвыборной программой партии, выполнение ваших наказов и реализация проектов, направленных на улучшение жизни людей.

От имени регионального отделения партии «Единая Россия» и регионального оргкомитета по проведению предварительного голосования искренне благодарю вас за участие в этой важной процедуре. Ваши активность и неравнодушие к будущему родной земли, ваши поддержка и доверие дают уверенность – вместе мы сделаем наш регион территорией развития и успеха!