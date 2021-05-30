Николай Воробьев: Кандидатов «Единой России» выберут люди

Одним из первых на счетный участок «Тульский пряник», расположившийся в Центре образования №15, пришел секретарь регионального отделения «Единой России», председатель Тульской областной Думы Николай Воробьев.

В восемь утра на территории Тульской области начали работу площадки предварительного голосования. Одним из первых на счетный участок «Тульский пряник», расположившийся в Центре образования №15, пришел секретарь регионального отделения «Единой России», председатель Тульской областной Думы Николай Воробьев. Это одна из четырех тематических площадок, открывшаяся в столице региона для проведения процедуры партийного отбора. Всего же в Туле до 20 часов избирателей ждут 53 участка.

В регионе стартовал офлайн-день предварительного партийного голосования

Николай Юрьевич ознакомился с работой счетной комиссии, убедился в наличии средств индивидуальной защиты и соблюдении прочих обязательных мер санитарно-эпидемиологической безопасности. Участок оформлен в соответствии со своей спецификой – здесь царит атмосфера тульского гостеприимства и традиционного чаепития, есть выставка пряничной тематики, организован фотозона и другие активности. Для всех желающих даже организован мастер-класс по изготовлению пряников – представительница компании «Медовые традиции» рассказывает об истории пряничного дела, демонстрирует процесс лепки, а потом предлагает ответить на вопросы пряничной викторины. Победитель получает заготовку фигурного пряника, который можно испечь дома.

Для всех желающих даже организован мастер-класс по изготовлению пряников

– Мы всегда стараемся подойти к проведению партийного голосования творчески, используя интересные, интерактивные форматы, – рассказал Николай Воробьев. – Это организация тематических, именных участков, концертные программы, выступления фольклорных коллективов, мастер-классы, дегустация тульских сладостей, чаепитие. Кроме этого, впервые в практике проведения предварительного голосования используем новые цифровые сервисы: например, разработали чат-бот для поиска адресов счетных участков, совместно со штабом по наблюдению за выборами в рамках соглашения с Общественной палатой Тульской области создано уникальное мобильное приложение для активных избирателей «За честное голосование». На участках размещен плакат с QR-кодом и предложением принять участие в опросе, который покажет отношение людей к партийной процедуре и даст оценку ее открытости. Всё это делается для максимальной прозрачности голосования, чтобы у избирателей не оставалось сомнений в легитимности его результатов. «Единая Россия» уже несколько лет применяет практику предварительного голосования, развивает этот институт, делая его все более демократичным и удобным для граждан. Кандидатов от нашей партии выбирают люди, нам важно их доверие. Уверен, что благодаря активному участию людей, будут выбраны самые достойные представители ведущей политической силы страны.