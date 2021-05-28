Кому эсеры собираются раздать деньги?

Глава регионального отделения партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» Сергей Гребенщиков.

В среду 25 мая состоялась всероссийская пресс-конференция партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ». В Туле глава регионального отделения Сергей Гребенщиков сообщил журналистам о намерении справороссов внести в Госдуму законопроект о справедливом базовом доходе. По мнению эсеров, каждый гражданин с рождения вправе ежемесячно получать от государства по 10 тыс. руб.

- Партия предлагает реальный шаг по искоренению бедности – ввести в стране справедливый базовый доход, – заявил Сергей Гребенщиков. – Речь идет о приближенной к МРОТ выплате всем россиянам. Это позволит гражданам чувствовать себя уверенно в условиях кризиса и устранит нависшую над миллионами угрозу нищеты.

По словам политика, в первую очередь материальную поддержку получат малоимущие граждане и многодетные семьи. В дальнейшем действие закона распространится на всех граждан России.

- У справедливого базового дохода есть еще один несомненный плюс – это стимулирование покупательской способности, которое приведет к росту экономики. Наши с вами бабушки или многодетные семьи потратят эти деньги в магазинах, аптеках или заплатят за коммуналку. Эта инициатива поддержит российскую экономику, – пояснил Сергей Гребенщиков.

Отметим, эсеры не планируют вводить новый налог для обеспечения субсидии. «Достаточно перераспределить поступления от продажи углеводородного сырья», – считают в партии. Напомним, согласно данным Росстата, почти 18 млн человек по-прежнему получают сумму меньше прожиточного минимума. При этом, как утверждают сотрудники Института Народнохозяйственного Прогнозирования РАН, основные расходы населения приходятся на обязательные платежи и продукты питания. Ни на что другое у россиян попросту не остается средств. Эсеры убеждены, что введение справедливого базового дохода позволит сократить число граждан, живущих за чертой бедности.