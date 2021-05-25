В Туле стартовала неделя предпринимательства Фото: материалы пресс-служб

24 мая в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в Туле стартовала неделя предпринимательства, посвященная Дню российского предпринимательства.

Неделю предпринимательства открыло мероприятие, посвященное дню рождения корпуса «Мой бизнес» Тульского областного бизнес-инкубатора. Ему исполнилось два года. Два года исполнилось и Музею тульского предпринимательства, который обновил и расширил свою экспозицию к данному событию.

В Туле стартовала неделя предпринимательства Фото: материалы пресс-служб

Событие стало возможным благодаря поддержке регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ», отделения Российского исторического общества в Туле, московского Музея предпринимателей, меценатов и благотворителей. Музей создан в рамках проекта «Наследие выдающихся предпринимателей России».

Основная задача создания экспозиции — популяризация наследия дореволюционных предпринимателей.

— Два года назад, когда мы создавали первую экспозицию, мы еще не имели достаточного количества экспонатов, характеризующих предпринимателей прошлого. Сегодня в экспозиции, благодаря помощи тульских предпринимателей и неравнодушных граждан, уже имеется приличная коллекция кузнечного производства, чугунного литья, керамики, скобяных товаров и прочего, — отметил председатель Тульского регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Михаил Глухов. — Экспозиция теперь рассказывает о направлениях деятельности тульского бизнеса прошлого. Хочу поблагодарить предпринимателей и неравнодушных граждан, которые поделились экспонатами. Формирование фонда будет продолжаться.

В рамках празднования дня рождения Благодарностями министерства промышленности и торговли были отмечены предприниматели и граждане, которые внесли вклад с создание музея и популяризации наследия тульского бизнеса.

Так же были отмечены студенты - победители регионального этапа Всероссийского конкурса «Наследие выдающихся предпринимателей России». Первые призовые места заняли представители Тульского Государственного Педагогического Университета им. Л. Н. Толстова, под научным руководством доктора исторических наук, профессора, руководителя Центра региональных исторических исследований ТГПУ им. Л.Н.Толстого — Симоновой Е.В.

Для студентов и участников праздника была проведена первая экскурсия по обновленной экспозиции музея.