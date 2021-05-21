«Коктейль Молотова: история изобретения Сталиногорским химиком»

В этом году к годовщине победы в Великой Отечественной войне в Российском технологическом университете МИРЭА в Москве прошла научно-практическая конференция, организованная совместно с международным проектом «Инженеры Победы» (проводится Международным фестивалем детского и молодежного научно-технического творчества «От Винта!» под эгидой Министерства промышленности и торговли России). На мероприятии участниками были представлены доклады и презентации о промышленном производстве и выдающихся личностях тех лет.

«Коктейль Молотова: история изобретения Сталиногорским химиком»

Почти каждый из нас хоть раз видел в художественных фильмах о Великой Отечественной войне кадры, где герои поджигают вражескую бронетехнику при помощи бутылок с горючей смесью. Но мало кто знает, что одним из изобретателей этого оружия под названием «Коктейль Молотова», был наш земляк Михаил Петрович Кабанов, всю жизнь проработавший на Новомосковском (Сталиногорском) Азоте - ныне предприятия компании «ЕвроХим» Андрея Мельниченко, которая в этом году отмечает 20-летие.

Он придумал горючую смесь из метанола и метанольных масел, которые в правильном соотношении легко воспламеняются. На первый взгляд, его изобретение - это обычная бутылка, но самом деле опасное оружие. Преимущество Новомосковкого «коктейля Молотова» в том, что он не требует поджигания, и, тем самым, не демаскирует солдата. При ударе содержимое бутылки самовоспламеняется и горит с высокой температурой, проникая в любые разъемы и неплотные соединения металлических конструкций.

«Коктейль Молотова: история изобретения Сталиногорским химиком»

Осенью 41-го, когда гитлеровцы приближались к Сталиногорску, Михаил с товарищами уже не покидали цех. Они понимали - уходить нельзя, нужно успеть демонтировать оборудование на случай эвакуации, - поэтому спали прямо на заводе, подменяя друг друга, когда было невмоготу. А новости с фронта шли самые тревожные. Враг, несмотря на отчаянное сопротивление, рвался к Москве. Задачу, создать то, что сможет остановить вражеские танки, перед ним поставили в ноябре 1941 года.

Михаилу и его коллегам потребовалось для создания самовоспламеняющейся горючей смеси всего несколько дней. После это изобретение сразу стало главным секретным оружием советских солдат при оборонке Москвы.

«В первый же день с помощью этих бутылок было подбито 19 танков. Немцы не ожидали этого эффекта. За создание этого изобретения Михаил Петрович был премирован месячным окладом. О чем есть запись в трудовой книжке: «За инициативу и выполнение спецзадания премирован месячным окладом». В последующем он был награжден орденом дружбы народов.» - рассказала Светлана Кабанова, жена сына Михаила.

Новый самовоспламеняющийся коктейль Молотова, точнее уже Кабанова, сразу поставили на вооружение. За самим же создателем - по личному указанию Берии - закрепили уполномоченного НКВД. Он должен был следить, чтобы Михаил не проговорился и не открыл случайным людям «рецепт». Но это было лишним - инженер был предан своему делу. В общей сложности на химпредприятии он проработал 57 лет, прошел путь от аппаратчика до начальника отдела технического контроля.

«Коктейль Молотова: история изобретения Сталиногорским химиком»

«В любое время суток мог раздаться телефонный звонок с вопросом по работе. Всегда это имело отзыв, отклик. Он был очень честным при этом самодостаточным и настоящим примером для нас всех.» - рассказывает Наталья Кыскина внучка Михаила Кабанова.

Эти слова родные Михаила подтверждают на деле. Почти все – продолжили династию и стали работниками Новомосковского Азота, которой сейчас является частью компании «ЕвроХим». Сноха Светлана Кабанова - на предприятии проработала 40 лет, ее дочь, внучка Михаила - Наталья - около 10. Общий стаж династии Кабановых на предприятии более 255 лет. По стопам пошел и правнук, названный в честь прадеда Михаилом. Сейчас юноша учится в московском университете тонких химических технологий.