Более трех тысяч представителей «Единой России» вышли на общеобластной субботник

Генеральная уборка организована в местах отдыха жителей и на объектах благоустройства. Фото: материалы пресс-служб

В субботу, 15 мая региональное отделение партии «Единая Россия», откликнувшись на призыв губернатора области, организовало массовые экологические акции по наведению порядка во всех муниципальных образованиях. Всего они прошли на 60 объектах, объединив свыше трех тысяч человек. Это члены и сторонники «Единой России», представители волонтерского центра партии, «Молодой Гвардии».

15 мая региональное отделение партии «Единая Россия» организовало массовые экологические акции. Фото: материалы пресс-служб

В Туле одним из основных мест масштабной уборки стала береговая зона реки Воронки рядом с исторической станцией «Козлова засека» – излюбленное место отдыха жителей города, где оборудован пляж, установлены беседки и мангалы. Здесь с 9 утра трудилась команда городского отделения «Единой России», депутаты Тульской гордумы, члены местного политсовета партии.

Поддержать коллег в общественно полезном деле вместе с сыном Кириллом приехал депутат Государственной Думы РФ Виктор Дзюба.

– Для меня берега Воронки – не просто живописный уголок рядом с Ясной Поляной. Это место по-настоящему родное, связано с детскими воспоминаниями, – рассказал Виктор Викторович. – Речные прогулки, рыбалка, лес, пионерские лагеря – здесь проводил свободное время, каникулы. Очень рад, что в настоящее время городская администрация уделяет этой территории большое внимание – проведено благоустройство и вместо дикого пляжа и свалки появилась прекрасная семейная зона отдыха. Безусловно, здесь необходимо регулярно поддерживать чистоту и в порядок. С радостью присоединился к субботнику, и уверен, что подобные акции с участием «Единой России», активистов ее молодежного крыла будут проводиться здесь на протяжении всего летнего сезона – на благо родной Тулы и нашего региона.

– Все активно поддержали инициативу губернатора участвовать в субботнике, который был перенесен из-за неблагоприятных погодных условий с 24 апреля на 15 мая, – отметил секретарь городского отделения «Единой России», депутат Тульской гордумы Александр Швыков. – Перед началом летнего сезона представители партии участвуют в уборке, ремонте и благоустройстве объектов для досуга и отдыха туляков. Будем и дальше проводить такие акции, объединять неравнодушных людей и вместе стараться сделать наш город чище.

– Работы сегодня много, убираем мусор, красим оградительные сооружения, раздевалки, чтобы уже в ближайшее время туляки могли приехать на Воронку и с удовольствием отдохнуть, – рассказал заместитель председателя Тульской гордумы, руководитель фракции «Единой России» Алексей Ионов. – Экологические акции – одно из важнейших направлений нашей совместной работы с «Молодой Гвардией Единой Россией», благодаря которым в рамках партийного проекта «Чистая страна» активисты вместе с депутатами организуют мероприятия по озеленению населенных пунктов Большой Тулы, наводят порядок на водных объектах и в общественных местах. В этом году инициирован новый интерактивный проект «Экобатл», в рамках которого все желающие могут стать участниками экологического онлайн-состязания, выполнять задания и принести пользу окружающей среде.

В Туле одним из основных мест масштабной уборки стала береговая зона реки Воронки. Фото: материалы пресс-служб

Одна из команд-участниц «Экобатла» – ребята из «Молодой Гвардии Единой России» приехали на Воронку во главе со своим капитаном, руководителем аппарата регионального отделения МГЕР Павлом Астафьевым.

В рамках субботника, помимо уборки пляжной зоны, мангальных площадок, были заменены навесы на беседках, а также силами молодогвардейцев наведен порядок на противоположной стороне реки. Фото: материалы пресс-служб

– Для нас это уже третья миссия экологической битвы, – рассказал он. – Например, на днях мы организовали акцию в Кимовске и установили специальный контейнер для сбора использованных батареек, а также раздали жителям информационные материалы о том, как правильно утилизировать вторсырье. Мы не могли остаться в стороне от сегодняшнего областного субботника – ведь несколько лет реализуем проекты «Чистый исток», «Экопатруль». Участвовать в «Экобатле» интересно, так как задания усложняются, есть возможность креативить, придумывать что-то необычное, а самое главное – полезное для природы.

В рамках сегодняшнего субботника, помимо уборки пляжной зоны, мангальных площадок, были заменены навесы на беседках, а также силами молодогвардейцев наведен порядок на противоположной стороне реки.

Кроме этого, в Туле единороссы организовали акции по наведению порядка в березовой роще поселка Косая гора, а также у входа в Центральный парк культуры и отдыха имени Белоусова – здесь трудились представители регионального исполкома «Единой России».