Фото: администрация Новомосковска

Масляное пятно на Любовском водохранилище под Новомосковском ликвидировали. Об этом сообщает региональное управление МЧС России.

Напомним, что пятно от нефтепродуктов на поверхности водоема 12 мая обнаружили местные жители, которые позвонили в Единую дежурную службу. На место выезжали оперативные группы Новомосковского пожарно-спасательного гарнизона и городской администрации. Проверку попадания дизельного топлива в используемый для охлаждения Новомосковской ГРЭС водоем начала и региональная прокуратура.

В водохранилище установили боновые заграждения, собрали с поверхности воды все нефтепродукты, пробы воды отправили на анализ. К 21:00 12 мая акватория водохранилища от пленки была очищена.