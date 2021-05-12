Под Новомосковском на водохранилище обнаружили масляное пятно

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Под Новомосковском на Любовском водохранилище обнаружили масляное пятно. Сообщение в Единую диспетчерскую службу поступило сегодня, 12 мая, от жителей поселка Ильинка-2. Пятно на поверхности воды заметили около понтонного моста.

На место происшествия выехала администрация города и службы МЧС. Выяснилось, что утечка масляной жидкости произошла с территории ООО «Новомосковский Хлор» в районе деревни Рига-Васильевка.

Сейчас на месте происшествия работают спасатели, ликвидируя утечку. Также к водохранилищу выехали представители администрации Новомосковска, прокуратуры, лаборатории Министерства природных ресурсов и экологии Тульской области, а также руководства предприятия ООО «Новомосковский Хлор».

Сообщается, что угрозы экологической катастрофы нет. После завершения работ по устранению утечки, часть водохранилища обработают специальным раствором, который нейтрализует загрязнение.