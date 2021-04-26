Всесезонная лазерная методика омоложения в Туле

Инъекции дают выраженный результат, но за это нужно платить мимикой и неестественными изменениями лица. Тогда что остается?

Рассказывает Сильянов Олег Юрьевич, врач косметолог ФСК КЛИНИК, действительный член Европейской Академии Дерматологии и Венерологии (EADV) EU / БЕЛЬГИЯ, Действительный член Всемирного общества Анти-возрастной медицины WOSIAM ФРАНЦИЯ, ПАРИЖ.

Есть лазерное омоложение, к которому прибегают голливудские дивы и мировые исполнительницы. Израильские разработки позволяют проводить быстрые, безопасные и комплексные процедуры для омоложения на аппарате Harmony XL PRO Alma Lasers, Israel. На его базе в ФСК КЛИНИК проводят большое количество процедур.

Всесезонная лазерная методика омоложения в Туле

Лазерное омоложение Clear Lift

Омоложение происходит без повреждения верхнего слоя кожи. Поэтому методику можно использовать в любой сезон, что редкость при других аппаратных методиках.

Аппарат работает на глубине от 2 мм до 4 мм. Лазер коагулирует микрокапилляры, активизируя синтез собственного коллагена и эластина. Кожа заметно разглаживается, принимает подтянутый и молодой вид. Это особенно видно на деликатных участках вокруг глаз, шеи и декольте. Действие лазерного омоложения имеет накапливающийся эффект и повышается с каждой последующей процедурой.

О возможных противопоказаниях необходимо проконсультироваться со специалистом

Показания к процедуре:

• Дряблость, сухость, тусклый цвет, снижение тургора;

• морщины различной степени выраженности;

• пигментные пятна;

• снижение тонуса после резкого похудения, беременности или пластических операций.

Преимущества лазерного омоложения ClearLift:

• Нетравматичное омоложение. Воздействие ведется только на глубокие структуры кожи. Эпидермис при этом не повреждается.

• Без боли. Процедура проводится на аппарате Harmony XL PRO с применением запатентованной щадящей технологии.

• Без реабилитации. После процедуры лазерного омоложения на коже не остается отеков и покраснений. Вы можете сразу вернуться к привычному ритму жизни.

• Всесезонно. Эпидермис не повреждается, это значит, что после этой лазерной процедуры можно ехать на море.

• Вы молодеете, и это для всех загадка. В коже запускаются мощные процессы регенерации и неоколлагенеза. После курса процедур процессы обновления кожи продолжаются.

• Идеальная кожа после 5-6 процедур.

Всесезонная лазерная методика омоложения в Туле

Лазерный карбоновый пилинг

Эта методика полностью безболезненная. В мировой косметологической практике данный вид пилинга чрезвычайно популярен и носит неформальное название Chinna Doll Peel или «лицо фарфоровой куклы» за счет значительного эффекта очищения и лифтинга кожи.

За что клиенты так полюбили карбоновый пилинг:

• отсутствие болевых или дискомфортных ощущений;

• результат, проявляющийся уже после первой процедуры;

• отсутствие покраснения и обычных для пилинга побочных эффектов;

• отсутствие реабилитационного периода, можно делать за день до любых мероприятий.

Карбоновый пилинг идеален в качестве экспресс-ухода и максимально эффективен после курса процедур!

Всесезонная лазерная методика омоложения в Туле

Как он действует

Карбоновый наногель проникает во все слои эпидермиса, маркируя излишки кожного сала и старые клетки. Карбон принимает на себя всю энергию лазерного луча и распадается на микрочастицы, мгновенно выталкивая из пор все загрязнения и омертвевшие клетки. Кожа очищается, в ней улучшается микроциркуляция, усиливается лимфодренаж, активируются процессы регенерации.

Карбоновый пилинг рекомендуется:

• для разглаживания кожного покрова,

• возвращение здорового цвета лица,

• устранение пигментных пятен,

• лечение угревой сыпи и розацеи,

• мимические и возрастные морщины,

• жирная кожа, активная деятельность сальных желез,

• возрастное увядание кожи,

• сильное обезвоживание верхних слоев эпидермиса,

• шрамы после угревой сыпи.

Всесезонная лазерная методика омоложения в Туле

Удаление пигментных пятен лазером

Пигментные пятна на лице возникают в любом возрасте. Причины их появления различны — от внутренних проблем со здоровьем и недостатка витаминов до использования некачественной косметики и фотостарения кожи. Маскировка тональными средствами — временное спасение. И она ежедневно отнимает много времени и сил.

Лазерное удаление пигментных пятен — аппаратный метод, основанный на способности лазерного излучения разрушать лишний пигмент кожи. Технология исключает повреждение кожи и риск образования рубцов. Пучок света проникает в кожу на заданную глубину и воздействует на клетки с высоким содержанием пигмента. Излучение поглощается только пигментированным участком, а соседние ткани не затрагиваются. В результате нагрева пигмент разрушается, а пятно исчезает.

Результаты удаления пигментных пятен на аппарате Harmony:

• устраняются веснушки, хлоазмы, лентиго и другие виды пигментных нарушений, вызванных внешними или внутренними факторами,

• пигмент нагревается и разрушается на различных уровнях кожи,

• активируется выработка собственного коллагена,

• кожа разглаживается, восстанавливается нормальный цвет, неотличимый от соседних участков.

Процедура проводится курсами из 1-5 сеансов с интервалом 3-4 недели. Длительность сеанса зависит от расположения, вида, площади пигментного пятна и в среднем составляет 8-30 минут.

Удаление сосудов

Среди преимуществ Harmony XL Pro DYE-VL, можно выделить:

• эффективность метода;

• получение практически мгновенного результата. При решении большинства косметических проблем достаточно одной-двух лазерных процедур, чтобы полностью избавить человека от косметического дефекта;

• отсутствие побочных эффектов;

• отсутствие подготовительного периода и периода реабилитации;

• лазерная терапия может быть показана для любого типа кожи;

Если противопоказаний нет - можно проводить процедуру. 1 сеанс длится около 30 минут. Следуйте советам косметолога после процедуры - от этого во многом зависит конечный результат терапии.

Harmony XL Pro DYE-VL позволяет избавиться от гемангиом, сосудистых звездочек, купероза, эритемы. Также воздействие этой насадкой входит в программы лечения розовых угрей.

Подходит для удаления сосудистых образований на теле, лице и шее.

Всесезонная лазерная методика омоложения в Туле

Принцип действия основан:

• на поглощении гемоглобином капилляров и меланином пигментных пятен световой энергии;

• под воздействием светового потока они нагреваются и разрушаются;

• сосудистые патологии исчезают вследствие коагуляции (свертывания, сгущения) гемоглобина;

• пигментные пятна осветляются за счет разрушения меланина.

Процедура выполняется с использованием геля, который выступает в роли оптического проводника света. Благодаря постоянному встроенному охлаждению насадки Dye-VL процедура в целом безболезненна и легко переносится пациентами.

После процедуры очаги гиперпигментации темнеют, а сосуды меняют цвет. Небольшие сосуды исчезают сразу. В зависимости от целей курс процедур может состоять из 3-6 сеансов с интервалом в три недели.

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