Денис Александрович Спиридонов.

Денис Спиридонов в профессию пришел не случайно.

- В нашей семье целая династия врачей, и я представляю не первое поколение. Когда встал выбор профессии, стоматология мне показалась более интересной.

По своей основной специальности Денис Александрович Спиридонов закончил Тверскую медицинскую академию. Учеба давалась вполне легко, потому что была интересной. И самым запоминающимся моментом в процессе обучения, конечно же, была практика. В то время полноценный клинический прием начинался у будущих стоматологов с третьего курса, поэтому к окончанию вуза у молодого специалиста был отличный багаж не только теоретических, но и практических навыков.

- Клинические дисциплины, которые нам преподавали, были очень интересные, - рассказывает Денис Александрович. - Такие знания помогали нам формировать уже на этапе обучения понимание того, что ждет в работе, мы постоянно нарабатывали определенные навыки. И еще, что немаловажно, нам преподавались все дисциплины лечебного факультета. А это, в свою очередь, позволяло досконально изучить как функционирует человеческий организм в целом, и впоследствии эти знания очень пригодились в стоматологической хирургии.

Уже к 4 курсу Денис Спиридонов полностью определился в выборе специальности: стоматолог-ортопед. По окончании интернатуры прошел специализацию по ортопедической стоматологии на базе Тверской академии и стал работать стоматологом-ортопедом в Твери.

- Потом мой коллега и друг пригласил меня в Тулу, я согласился. Работал в ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника» вплоть до 2017 года, - продолжает Денис Александрович. - На данный момент у меня 4 сертификата по общей стоматологии, по ортопедической стоматологии, стоматологической хирургии и сертификат по организации здравоохранения, который позволяет мне в будущем занимать руководящие должности в различных государственных и частных учреждениях. В 2016 году я прошел обучение на кафедре челюстно-лицевой хирургии Московского стоматологического университета им. А. И. Евдокимова и получил специализацию по хирургической стоматологии. Начал вести уже серьезный профильный прием. Потом постиг тонкости дентальной имплантации, пластики гайморовых пазух, реконструкции костных тканей челюстей после травм, сложных удалений и т. д.

Денис Александрович - постоянный участник различных стоматологических семинаров, конференций и мастер-классов, как в нашей стране, так и за рубежом. Это позволяет доктору изучать все новинки современной стоматологии и с успехом применять их в Туле.

- У одного из известных в России стоматологов-имплантологов Ильи Фридмана, я учился и повышал свою квалификацию, - делится Денис Александрович. - Но очень хочется в ближайшем будущем посетить курсы по костной пластике в Тель-Авиве, Венгрии и Будапеште. Стараюсь 1-2 раза в год проходить индивидуальное обучение или обучение малыми группами у признанных авторитетов в нашей области. На таких мастер-классах все преподается очень четко и конкретно, ничего лишнего, в результате происходит только пополнение профессионального опыта и практических навыков. Также я сотрудничаю с израильской компанией «Альфа Био Тек», которая очень часто направляет меня на курсы, раз в год я езжу учиться от этой компании.