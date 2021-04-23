Честная стоматология

Элвар Ахадов

- Я с детства мечтал стать стоматологом. Мои родители занимались торговлей, но мне не хотелось идти по их стопам, поэтому я пошел своей дорогой. По окончании вуза и получении профессии я сразу начал работать в клиниках. Сначала, как наемный стоматолог, а позже и как руководитель собственной клиники. Я всегда пытался внедрять новое, но работая на кого-то это сделать сложно. Поэтому я знал, что рано или поздно начну работать только на себя.

В 2017 году появился L Dent, в котором я сделал все по-своему. Набрал команду из проверенных людей: кого-то знал давно с предыдущих мест работы, а кто-то был новым и молодым. Для меня это важно, потому что наша сфера мчится вперед и не ждет опоздавших. С одной стороны мне нужны были проверенные люди, которые знают свое дело, а с другой стороны новые врачи голодные до знаний и постоянно развивающиеся. Так и получилось.

Недавно L Dent переехал в новое помещение. Мы подросли и расширили штат. Было непросто, но сложности - ерунда. Мои сотрудники не только профессионалы, но и сильная поддержка. Когда у нас какое-то время не было доходов, они были готовы подождать, и никто не ушел.

Со своими врачами я хорошо знаком, и их подход мне понятен. У нас общие взгляды. К тому же, мы все помешаны на работе, в хорошем смысле. Если пациенту срочно нужна наша помощь, то мы не смотрим на рамки рабочего дня. Будь то раннее утро или вечер. Несмотря на то, что я руковожу клиникой, я также продолжаю работать с пациентами наравне с сотрудниками. Работаю искренне, переживаю за результат и подбираю оптимальное лечение, чтобы человек получил решение своей проблемы без переплат и лишней головомойки. Поэтому география моих пациентов не ограничивается рамками Тульского региона.

Проработав 5 лет в разных клиниках, я видел, что пациентам приходится платить какие-то неоправданные суммы за лечение. Я знаю сколько это стоит и не хочу брать больше положенного. Для меня не кажется правильным держать пациентов в неведении, поэтому у нас люди платят только за нужные процедуры. Мы не навязываем лишнего.

В L Dent осуществились мои идеи и планы. Это современная клиника с услугами по всем стоматологическим вопросам, передовым оборудованием, качеством, ведущими врачами и честными ценами за все это. Моей мечтой было создание клиники, где каждому пациенту будет комфортно и хорошо. Мне кажется, у меня это получилось.