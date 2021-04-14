Комплексный подход к лечению катаракты Фото: материалы пресс-служб

Наш консультант – врач-офтальмохирург Клиники микрохирургии глаза Взгляд® Колесников Игорь Владимирович.

Катаракта – заболевание глаза, при котором мутнеет внутриглазная преломляющая биологическая линза – хрусталик. Пучок света, проникающий через зрачок, «задерживается» помутневшим хрусталиком и не достигает сетчатки, не фокусируется. Окружающие предметы для пациента с катарактой видятся нечетко, детали становятся неразличимыми. С развитием заболевания зрение ухудшается настолько, что больной не может самостоятельно передвигаться, есть, не способен обслуживать себя.

Что представляет собой операция по удалению катаракты?

В клинике Взгляд® применяется запатентованный бесшовный метод экстракции катаракты (патент № RU 2304949).

Комплексный подход к лечению катаракты. Фото: материалы пресс-служб

Операция проходит амбулаторно, под капельной анестезией, и занимает всего 10-15 минут. Не требуется проведение общего наркоза, глаз обезболивают каплями, в ходе операции не возникает никаких болевых ощущений. Пациент находится в клинике 2-3 часа. Зрение восстанавливается на второй день после операции.

Операционное оборудование

Современная офтальмология использует в своей ежедневной работе различное оборудование для проведения высокотехнологичных операций. Умные аппараты последнего поколения в содружестве с мастерством и профессионализмом хирурга позволяют добиться хорошего результата и вернуть пациенту остроту зрения. При этом обеспечиваются:

• безопасность выполнения вмешательства благодаря двойному контролю программного обеспечения операционной машины;

• щадящий режим работы - сохраняет эндотелиальные клетки роговицы и предупреждает развитие осложнений;

• минимизация операционных разрезов – до 1.8 мм. Это практически исключает послеоперационный астигматизм, восстанавливая максимально возможную остроту зрения;

• ультразвуковой наконечник позволяет справляться даже со старыми и плотными катарактами.

Ни одно оборудование, даже превосходное, не работает без человека. Именно мастерство хирурга во многом определяет исход оперативного вмешательства.

Послеоперационный период

Восстановление зрения происходит в первые сутки, но для стабилизации зрительных процессов и профилактики осложнений вводится режим ограничений физических нагрузок до 30 дней. В течение месяца после операции нельзя поднимать тяжести, наклоняться, допускать попадание воды в оперированный глаз, с усилием протирать глаз, допускать переохлаждение или перегревание.

На протяжении этого периода пациент закапывает лечебные капли в соответствии с рекомендациями врача.

Послеоперационные осмотры включены в стоимость операции и проводятся 3-кратно в течение месяца.

Зрительные нагрузки не ограничены, можно читать и смотреть телевизор, работать за компьютером. Подробные рекомендации дает лечащий доктор на приеме.