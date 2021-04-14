Длительный и интенсивный лифтинг-эффект: какая процедура поможет тулячкам обрести молодость. Фото: материалы пресс-служб

Теперь молодость и естественность не мечта, а самая настоящая реальность. О новой процедуре омоложения FORMA рассказывает руководитель Клиники эстетической медицины Елена Черных.

Двойной удар по морщинам

Процедура проводится на косметологическом аппарате нового поколения InMode. Для нее используется инновационная насадка Fractora Forma, которая сочетает в себе способность разогревать ткани до 42 °С и воздействовать на них RF-излучением. Она предназначена для быстрого лифтинга кожи лица.

Длительный и интенсивный лифтинг-эффект: какая процедура поможет тулячкам обрести молодость Фото: материалы пресс-служб

Безболезненный процесс

Аппарат имеет датчики, которые отслеживают температурные изменения кожи. При достижении нужного нагрева аппарат сбрасывает интенсивность излучения. Кожа нагревается до 38-42 °С, что выравнивает коллагеновые волокна и запускает выработку эластина.

Моментальный результат

Видимый эффект от RF-омоложения при помощи аппарата Forma InMode наступает настолько быстро, что данную процедуру называют «лифтингом на скорую руку». Для ярко выраженного результата рекомендуется пройти процедуру курсом. И приятный бонус – отсутствие реабилитационного периода.

Длительный и интенсивный лифтинг-эффект Фото: материалы пресс-служб

Результат не только налицо

Ощутимый лифтинг позволяет устранить второй подбородок, избавиться от выраженных носогубных складок и птоза щек, убрать отеки под глазами, подтянуть кожу шеи, коленей, плеч и кистей, выровнять тон лица. Аппарат запускает омоложение клеток, поэтому результат будет длительным.