Аллея любви, кино, творческая мастерская: В Туле партия «Новые люди» определила победителей «Марафона идей»

"Новые люди" поддержали идеи туляков Фото: материалы пресс-служб

Кто бы что ни говорил, у нас растет хорошее новое поколение – со своими идеями, творчески мыслящая, неравнодушная. Все это показал завершившийся конкурс «Марафон идей» партии «Новые люди». Его итоги только что были подведены и в Туле.

Желание участвовать в конкурсе изъявили прежде всего молодые люди – средний возраст конкурсантов по стране от 18 до 35 лет. Но были и свои рекордсмены. Самой взрослой участнице, пенсионерке из Оренбурга, – 75 лет. Самый юный – восемнадцатилетний выпускник колледжа из Владивостока.

«В нашей стране много неравнодушных людей, которые готовы взять на себя ответственность, сделать лучше жизнь в своем городе. Они предлагают умные решения в сфере ЖКХ, образования и здравоохранения, экологии и развития городов. Мы выбрали лучшие идеи и поможем их реализовать», – рассказал председатель партии Алексей Нечаев.

В Тульской области на конкурс поступило 129 заявок. В основном это были предложения из области экологии, благоустройства и развития малых городов, культуры, спорта, образования, социальной сферы. Очень много проектов было посвящено работе с людьми с ограниченными возможностями.

Так, например, Ирина Иванова представила юридический бутик «Справедливость», который включает в себя предоставление доступной юридической помощи незащищенным слоям населения и, в частности, инвалидам – колясочникам.

Ирина Иванова представила юридический бутик «Справедливость». Фото: материалы пресс-служб

– Я сама инвалид-колясочник и не понаслышке знакома со всеми этими проблемами, – рассказала Ирина. – Доступность услуг не ограничивается лишь доступностью ценовой политики, нужна доступность инфраструктуры. Зачастую юридические фирмы и адвокатские кабинеты находятся в старых зданиях, где отсутствует возможность организации доступной среды для маломобильных граждан. Инвалид-колясочник не должен быть в состоянии просителя. Также на базе проекта планируется предоставлять площадку для прохождения практики студентам юридических факультетов вузов, а приоритет будет отдаваться студентам с ограниченными возможностями здоровья.

Очень интересный проект разработала Елизавета Дубоносова – мастерская «Маленький принц» для детей, поставленных на учет в отделения полиции и молодых людей с психоневрологическими нарушениями или ограниченными возможностями по состоянию здоровья. Как считает Елизавета, изготовленные своими руками добрые поделки повысят шансы на успешную социализацию, дадут возможность приобрести новое увлечение.

Ну а в числе победителей оказался проект Ирины Кунау по созданию творческой мастерской для детей с ограниченными возможностями и инвалидностью и их мам «Рисуем сами». По словам Ирины, арт-терапия – естественный и бережный метод исцеления и развития души через художественное творчество, не имеющий ограничений и противопоказаний.

Ирина Кунау победила в "Марафоне идей" с проектом по арт-терапии. Фото: материалы пресс-служб

– Я проводила уже подобные мероприятия, получила хорошие отклики. Мне писали родители, у которых есть такие дети, и говорили, что с удовольствием посещали бы наши мероприятия.

Много было проектов творческой направленности – киношколы, конкурсы сценариев. Одним их трех победителей как раз и стал такой творческий проект – фестиваль любительского кино, представленный Еленой Пидлубной.

Елена Пидлубная- победитель конкурса "Марафон идей" партии "Новые люди". Фото: материалы пресс-служб

– О том, что будет проходить такой конкурс, узнала от знакомых, – рассказала она. – Наш фестиваль проводится в Туле с 2016 года. Мы были очень расстроены, что в этом году его не профинансировали. Поэтому можете представить себе нашу радость, когда нас поддержала партия «Новые люди». Конкурс уже достаточно известен, на него приезжают люди из Москвы, Казани, Томска. Рассчитываем, что в этом году, благодаря нашим киношколам, будет больше и тульских участников.

Еще одним победителем признан арт-объект Алексея Петрухина из Узловой «Аллея любви». Он был открыт в прошлом году на день Семьи, Любви и Верности, как символ этого дня. Осенью инсталляцию украли. Алексей принял участие в конкурсе с проектом восстановления инсталляции, благоустройства прилегающей территории, а также оборудования охранной системы видеонаблюдения, чтобы никто больше не мог покуситься на Любовь и Верность.

Секретарь регионального отделения партии «Новые Люди» в Тульской области Иван Николайчук рассказал, что это первый федеральный проект партии. И он показал главное: люди в России и в Тульской области хотят менять в лучшую сторону мир вокруг себя. Для партии было важно начать такой диалог с неравнодушными молодыми людьми, за которыми – будущее нашего общества, будущее страны. Выбрать трех победителей было очень непросто. Но и с авторами тех проектов, которые не вошли в число призеров, работа по реализации их идей будет продолжена.