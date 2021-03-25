Тульские единороссы отметили личный вклад активистов волонтерского центра партии

В региональном исполкоме партии прошло торжественное мероприятие, приуроченное к годовщине создания в Тульской области волонтерского центра «Единой России».

В региональном исполкоме партии прошло торжественное мероприятие, приуроченное к годовщине создания в Тульской области волонтерского центра «Единой России» для оказания помощи жителям в период пандемии коронавируса. С активистами встретились секретарь регионального отделения «Единой России», председатель Тульской областной Думы Николай Воробьев и депутат Государственной Думы Николай Петрунин.

Добровольческий корпус приступил к работе 26 марта 2020 года, спустя неделю после открытия в Калуге первого в России волонтерского формирования «Единой России». С первых дней центр объединил сотни неравнодушных людей: студентов, политиков, а также активных общественников, большая часть которых представляет команду «Молодой Гвардии Единой России».

– Искренне благодарен каждому из вас за содействие, которое вы оказали жителям нашей области, особенно в первые месяцы распространения новой коронавирусной инфекции, когда все были растеряны, напуганы и многим не хватало простого человеческого общения, заботы, слов поддержки, – обратился к активистам Николай Воробьев. – Ваши добрые дела заслуживают самой сердечной признательности, а самая дорогая оценка труда волонтеров – улыбки и благодарность людей.

Николай Юрьевич обратил внимание на необходимость развивать волонтерское движение, расширять форматы работы, а также выразил готовность и впредь содействовать инициативам ребят. Лидер тульских единороссов также сделал акцент на той огромной помощи, которую оказывал волонтерскому движению в Тульской области депутат Государственной Думы Николай Петрунин.

Федеральный парламентарий Николай Петрунин отметил личный вклад каждого добровольцев в акции взаимопомощи и благотворительные проекты.

Федеральный парламентарий отметил личный вклад каждого добровольцев в акции взаимопомощи и благотворительные проекты.

– Минувший год и весь период борьбы с пандемией показал, кто есть кто, – подчеркнул Николай Петрунин, обращаясь к молодогвардейцам. – Кто готов жертвовать своим временем, подчас - здоровьем, чтобы помочь нуждающимся в заботе и поддержке. Волонтеры проявили свои лучшие человеческие и гражданские качества, огромное вам за это спасибо! Вместе мы организовывали адресную помощь жителям области, проводили рейды по аптекам на предмет наличия средств индивидуальной защиты, выявления фактов завышения цен на лекарства. Мы будем всегда вас поддерживать, мы вместе!

Николай Петрунин: "Мы будем всегда вас поддерживать, мы вместе!"

– За этот непростой год мы старались откликнуться на каждую просьбу о поддержке: помогли более семи тысячам жителей Тулы и Тульской области в доставке лекарственных средств и продуктов питания, решении бытовых вопросов, – рассказал руководитель регионального отделения МГЕР, депутат Тульской городской думы Никита Бурвиков.

Активисты волонтёрского центра инициировали собственные социально значимые акции: например, помощь приютам для бездомных животных: всего при поддержке регионального отделения партии «Единая Россия» передано свыше 300 килограммов корма и средств для ухода за животными.

В августе прошла традиционная акция «Полка добра». Благодаря ей более 70 многодетных семей, проживающих в Тульской области, получили помощь в подготовке детей к новому учебному году.

В 2020 году волонтёры активно работали в рамках патриотического проекта «Историческая память». Ребята навестили 50 ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла – помимо поздравлений с юбилеем Победы, фронтовикам оперативно оказывали адресную помощь: убирали придомовые территории и квартиры, доставляли рецептурные препараты. Волонтёрская деятельность не останавливалась даже на новогодние праздники.

Год назад в регионе был создан добровольческий корпус оказания помощи людям.

За неоценимую помощь и активную гражданскую позицию в период пандемии коронавируса активисты волонтерского центра получили из рук Николая Петрунина благодарственные письма Государственной Думы, а также приглашение совершить экскурсию в Москву. В рамках этой поездки ребята ознакомятся с работой нижней палаты парламента страны, посетят достопримечательности столицы.