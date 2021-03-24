Тульская гордума провела очередное заседание

На 21-ом очередном заседании Тульской городской Думы депутаты рассмотрели более 30 вопросов повестки дня. Фото: материалы пресс-служб

Традиционно оно началось с награждения. Глава города Тулы Ольга Слюсарева вручила Почетный знак МО город Тула «За вклад в развитие города Тулы» депутату Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва Виктору Дзюбе. Мэр поблагодарила депутата Госдумы за взаимодействие с представительным органом местного самоуправления по решению вопросов социально-экономического развития областного центра.

Ольга Слюсарева вручила Почетный знак «За вклад в развитие города Тулы» Виктору Дзюбе Фото: материалы пресс-служб

Также в преддверии профессионального праздника были награждены сотрудники муниципальных учреждений культуры. Глава города поощрила и инициативных туляков. Более 30 вопросов рассмотрел депутатский корпус. В их числе – изменения в бюджет на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Основные характеристики финансового документа на 2021 год таковы: доходы – 17,7 млрд руб., расходы – 18,9 млрд руб., дефицит – 1,2 млрд руб. Объем доходов на 2022 и 2023 годы –17,4 млрд руб. и 16,9 млрд руб, объем расходов – 18,1 млрд руб. и 17,7 млрд.руб., дефицит – 712 млн руб. и 765 млн руб. соответственно. Доходы на текущий год увеличиваются за счет безвозмездных поступлений.

Депутаты внесли изменения в Правила благоустройства. Фото: материалы пресс-служб

Расходы также вырастут на 635,7 млн руб. Из них порядка 80 млн руб. будут направлены на предоставление субсидий МКП «Тулгорэлектротранс» и финансовое обеспечение его деятельности, 16,9 млн руб. – на проведение первого этапа технического обследования газового оборудования, 16,5 млн руб. – на замену лифтового оборудования, 6,6 млн руб. – на ликвидацию и снос нежилого муниципального имущества, на 900 тыс. руб. увеличится объем средств на реализацию программы «Народный бюджет».

Заместитель председателя Тульской городской Думы Алексей Ионов. Фото: материалы пресс-служб

– Очень важно, что дополнительные средства будут направлены на значимые для жизни Тулы сферы, – прокомментировал заместитель председателя Тульской городской Думы Алексей Ионов. – Это позволит увеличить объем запланированных работ и обеспечить выполнение социально-экономических обязательств.

Также депутаты приняли решение о внесении изменений в Правила благоустройства территории муниципального образования город Тула. Корректировки касаются наделения администрации города Тулы полномочием по утверждению порядка демонтажа информационных элементов и устройств на фасадах зданий и сооружений, предназначенных для размещения информации, не содержащей сведения рекламного характера, установленных в нарушение Правил благоустройства.

Заместитель председателя Тульской городской Думы Анастасия Дементьева. Фото: материалы пресс-служб

– В связи с обращением уполномоченного по защите прав предпринимателей в Тульской области Александра Головина из числа депутатов Тульской городской Думы и представителей управлений администрации города Тулы была создана рабочая группа, которая занималась рассмотрением данного вопроса. Поскольку ранее этот вопрос не был урегулирован Правилами благоустройства, не была прописана процедура демонтажа, по которой должностные лица могли бы действовать в рамках правового поля, было принято решение о том, что администрация города Тулы издаст или внесет дополнение в действующие правовые акты, урегулировав порядок демонтажа информационных элементов. Общественные обсуждения по данному вопросу прошли, никаких замечаний не поступило, – прокомментировала заместитель председателя Тульской городской Думы Анастасия Дементьева.

Еще один проект решения – о внесении изменений в Положение «Об официальном сайте Тульской городской Думы в сети Интернет». Корректировки будут внесены в связи с необходимостью наличия официального сайта муниципального образования для опубликования и размещения определенной информации в соответствии с федеральным законодательством.

Заместитель председателя Тульской городской Думы Евгений Смолянинов. Фото: материалы пресс-служб

– В связи с тем, что органы местного самоуправления муниципального образования город Тула имеют свои официальные сайты, данным решением предлагается привести официальный сайт Тульской городской Думы в соответствие с требованиями, предъявляемыми к официальному сайту муниципального образования. Изменения на сайте Тульской городской Думы позволят переходить по ссылкам на официальные порталы администрации города Тулы, контрольной комиссии муниципального образования города Тулы, Госуслуг, – прокомментировал заместитель председателя Тульской городской Думы Евгений Смолянинов.

Также депутаты внесли изменения в ряд муниципальных правовых актов, касающихся порядка и условий предоставления в аренду муниципального имущества. Согласно дополнениям, льготной арендной ставкой смогут воспользоваться самозанятые граждане. Были рассмотрены проекты решений о присвоении наименований элементам улично-дорожной сети, ряд других вопросов.