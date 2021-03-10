"Клиника эстетической медицины Елены Черных": технологии, и никакой магии

Технологии, и никакой магии

Для сохранения красоты и молодости лица необязательно ложиться под скальпель пластического хирурга. Благодаря техническому прогрессу и активному развитию косметологической отрасли улучшить внешний вид и сохранить свежесть кожи возможно при помощи аппаратных лифтинг-методик. Правильный подбор и сочетание процедур помогут помолодеть на 10-15 лет. Представляем новинки аппаратной индустрии красоты.

Безоперационная подтяжка лица и омоложение кожис Morpheus 8

Коррекция возрастных изменений с абсолютно естественным эффектом одним взмахом руки.

Инновационная процедура проводится на израильских платформах последнего поколения. В основе принципа лежит многоигольчатая RF-технология, которая устраняет морщины и неровности кожи. Процедура не нарушает целостность кожного покрова благодаря радиочастотному воздействию тончайших электродов. Глубокое воздействие на внутренние слои кожи дает беспрецедентный лифтинг-эффект - минус 10-15 лет.

Преимущества технологии

Использование насадки Morpheus 8 на аппарате InMode позволяет оказывать тройное действие:

коагуляция жировой ткани;

сокращение соединительной ткани;

глубокий прогрев тканей.

Таким образом, процедура позволяет достигать следующих результатов:

• разрушение жировых клеток;

• усиление кровообращения;

• ускорение обмена веществ;

• разглаживание морщин;

• сокращение кожного лоскута;

• здоровый цвет лица и гладкая, упругая кожа.

Длительный лифтинг с Morpheus 8

Длительный лифтинг с Morpheus 8

Для процедуры используется инновационная насадка Fractora Forma, которая предназначена для быстрого и эффективного лифтинга кожи лица. Видимый эффект от RF - омоложения при помощи аппарата Forma InMode наступает настолько быстро, что данную процедуру называют «лифтингом на скорую руку».

Один сеанс позволяет устранить второй подбородок, избавиться от выраженных носогубных складок и птоза щек, убрать отеки под глазами, подтянуть кожу шеи, коленей, плеч и кистей или выровнять тон лица.

Результат от процедуры Morpheus 8 наблюдается через 2-3 недели, а максимальный наступит через 2 месяца. Рекомендуемый курс - 1-3 процедуры, повторные рекомендуется проводить не ранее чем через 6-8 недель.