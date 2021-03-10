Новое слово в лечении гинекологических заболеваний Фото: материалы пресс-служб

А если дело доходит до операции, многие просто боятся, потому как есть мнение, что операция болезненна, а период восстановления долог. Развеять эти мифы мы попросили заведующего гинекологическим отделением стационарного подразделения ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Тула» Кирилла Юрьевича Сороколетова.

Заведующий гинекологическим отделением стационарного подразделения ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Тула» Кирилл Юрьевич Сороколетов Фото: материалы пресс-служб

Сегодня гинекологическое отделение выполняет полный объем классических и лапароскопических вмешательств и предлагает малоинвазивные методики оперативного воздействия как альтернативу стандартной лапаротомии, что позволяет уменьшить лекарственную нагрузку и время пребывания в стационаре .

На сегодняшний момент у нас порядка 70 % операций выполняются малоинвазивным способом (лапароскопически) и 30 % – стандартным методом (лапаротомией).

Но не всем показана операция. Также мы назначаем и консервативное лечение при бесплодии, доброкачественных заболеваниях яичников, коррекции нарушений менструального цикла.

Инновации в хирургии

За последний год мы успешно внедрили в практику новую методику – крестцово-остистую фиксацию с эндопротезом-лентой. Все манипуляции проводятся только через половые пути без вмешательств на передней брюшной стенке. Это лапароскопическое лечение пролапса гениталий и стрессового недержания мочи. Лапароскопическая промонтофиксация с использованием сетчатого импланта разновидность высокоэффективных операций при пролапсе. Эти методики не только позволяют получить хороший результат лечения, но также имеют минимальный процент рецидивов, направлены на максимальное сокращение как лекарственной нагрузки и болевого синдрома, так и количества дней пребывания пациентки в стационаре. У нас также проводятся так называемые симультанные оперативные вмешательства. Например, у пациента есть несколько патологий (грыжа брюшной полости и миома матки). В отделении есть возможность сопряжения двух оперирующих бригад в одной операционной. Лечение миомы матки мы проводим с помощью лапароскопической консервативной миомэктомии, делаем надвлагалищную ампутацию матки и экстирпацию матки. Наше отделение – одно из немногих в Туле, которое занимается оперативным лечением миом больших размеров (15-16 недель). Также в нашем отделении успешно проводится лапароскопические лечение инфильтративного эндометрио-за придатков, матки и тазовой брюшины.

Планы на беременность

Особенно хочется отметить органосберегающие методики, которые используются в отделении. К нам могут обратиться женщины с диагнозом «несостоятельность шейки матки», или, другими словами, «привычное невынашивание беременности», когда шейка не удерживает плодное яйцо. Таким пациенткам проводится лапароскопический абдоминальный циркляж. Методика дает очень хороший результат и позволяет в дальнейшем планировать беременность. Еще хочется рассказать о технике, которую мы выполняем и которой пока нет аналогов в Тульском регионе - лапароскопическая пластика нижнего сегмента матки при несостоятельном рубце после кесарева сечения(лечение истмоцеле). Мы проводим лапароскопическое лечение – иссечение этих рубцов, для того чтобы в будущем уменьшить риск серьезных проблем при вынашивании ребенка.

Также в отделении проводится лапароскопическое лечение доброкачественных заболеваний придатков матки и лечение различных форм бесплодия. Резектоскопическое лечение субмукозной миомы матки, перегородки полости матки, полипов полости матки.

Если говорить в целом, то все наше лечение направлено на сохранение репродуктивной функции женщин.

Современная гинекология может решить практически любую проблему, что немаловажно, в короткое время и с минимальным сроком реабилитации.