SMAS-лифтинг «Альтера» - подтяжка лица за 1 сеанс без разрезов и уколов!

Ультразвуковой SMAS-лифтинг, или Альтера-терапия — очень популярная процедура в современной косметологии. О ней говорят как о безоперационной подтяжке лица, альтернативе хирургическим операциям

Подробно о процедуре ультразвукового лифтинга на аппарате «Альтера систем» рассказывает руководитель «Клиники Комаровой В. Н.» врач-дерматокосметолог Вера Комарова.

Руководитель «Клиники Комаровой В. Н.» врач-дерматокосметолог Вера Комарова.

- Чем отличается Альтера-терапия от других аппаратных методик омоложения?

- В ходе процедуры Ultherapy микросфокусированный ультразвук проникает на глубину от 1,5 до 4,5 мм и точечно нагревает разные слои кожи. Температура нагрева контролируемая: 60-70 °C. Именно при такой температуре запускается рост нового, молодого коллагена и эластина. При меньшей температуре коллагенез не запускается или запускается частично, а при большей - усиления эффекта не происходит, а безопасность процедуры становится под вопросом.

Полная контролируемость происходящего — одна из ключевых особенностей этой процедуры. Во время Альтера-терапии можно в реальном времени отслеживать, насколько глубоко проникают волны, какие структуры подвергаются обработке. Это очень важно, потому что толщина кожи и глубина расположения внутренних слоев (SMAS, подкожно-жировой клетчатки и сосудов) индивидуальны. Система визуализации помогает косметологу обходить крупные сосуды и не затрагивать надкостные структуры.

Ни один другой аппарат не позволяет точно отслеживать температуру нагрева области и размер зоны коагуляции. Во время Альтера-терапии косметолог всегда точно знает, на какой глубине работает в данный момент и где его поджидает сосуд, который нужно обойти.

SMAS-лифтинг «Альтера» - подтяжка лица за 1 сеанс без разрезов и уколов!

- Что такое SMAS-слой и почему так важно работать с ним?

- Дело в том, что ультразвук проникает в кожу на глубину 4,5 мм. Это значит, что работа идет на уровне мышечно-апоневротической системы. Именно этот слой кожи отвечает за каркас нашего лица. Когда в этой зоне количество коллагена и эластина уменьшается, мы начинаем замечать признаки гравитационного птоза. «Брыли», носогубные складки, второй подбородок появляются тогда, когда SMAS-каркас становится слабым. Только работая в этом слое можно достичь заметного эффекта лифтинга. Другие методы в косметологии добраться так глубоко не позволяют.

- Сколько держится эффект от процедуры?

- Достаточно одной процедуры для достижения выраженного результата. Эффект нарастающий, длится в среднем 1,5 года, возможно и дальше в зависимости от индивидуальных особенностей пациента. Процедура не требует реабилитации, потому что никаких проколов, разрезов, ожогов не происходит. Сразу после процедуры возможны легкие покраснения и отечность, некоторое время могут сохраняться болезненные ощущения в области обработки. Сразу после процедуры пациент возвращается к обычному образу жизни, не соблюдая особых ограничений.

- С какого возраста можно прибегать к процедуре?

- Процедуру можно делать с 18 лет, однако показания для нее появляются у людей старше 25 лет. Идеальный пациент - женщина 30-45 лет без значительных избытков кожи.

- Какого эффекта можно добиться?

• надолго устраняет отечность;

• поддерживает эффект омолаживающих пластических операций;

• корректирует птоз верхнего века (как альтернатива блефаропластике);

• отдаляет появление первых признаков старения;

• сокращает жировую прослойку в области щек и подбородка;

• подтягивает дряблую кожу на лице, шее, руках и в зоне декольте.

Альтера-терапия подходит для тех пациентов, которые не готовы к хирургическому вмешательству, или для тех, кто ищет способ продлить результат пластической хирургии

Некоторые пациенты замечают эффект сразу после сеанса. Но спешить не стоит. Окончательный результат оценивают спустя 2-6 месяцев.

- Заменит ли Альтера-терапия хирургическую подтяжку лица?

- При проведении процедуры Альтера-терапии врач воздействует на SMAS (поверхностную мышечно-апоневротическую систему), которая является объектом воздействия и в пластической хирургии. Однако нельзя сравнивать результаты процедуры Альтера-терапии с результатами круговой подтяжки лица. Альтера-терапия подходит для тех пациентов, которые не готовы к хирургическому вмешательству, или для тех, кто ищет способ продлить результат пластической хирургии, а также для пациентов, кто хочет профилактировать опущение тканей и появление так называемых «брылей».