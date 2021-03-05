Тульская клиника микрохирургии глаза «ВЗГЛЯД(R)» - современно, безопасно, качественно и доступно

За более чем полтора десятилетия работы, основанной на принципах безопасности, качества и доступности, клиника «ВЗГЛЯД(R)» заработала безупречную репутацию. Именно поэтому на протяжении многих лет люди приезжают в Тулу из разных городов России. Пациентами являются работники различных предприятий страны, в том числе таких крупных, как РОСКОСМОС. Для удобства иногородних пациентов недавно было открыто новое отделение в Москве.

АНО «Клиника микрохирургии глаза «ВЗГЛЯД(R)» предлагает современные методы лечения и восстановления зрения на лечебно-диагностическом оборудовании японской компании «NIDEK®», а также других известных компаний. Постоянно совершенствуясь.

«Комсомолка» представляет участника проекта «Клиника года-2021»

Современные технологии в офтальмологии для Тульской Клиники микрохирургии глаза «ВЗГЛЯД (R)» не пустой звук. Чтобы соответствовать времени Клиника постоянно совершенствует свое техническое оснащение и повышает профессиональную квалификацию медицинского персонала. Все новое, что появляется в мире, практически сразу применяется в клинике «ВЗГЛЯД(R)».

Только в прошлом году Клиника приобрела три офтальмологических лазера, два компьютерных когерентных оптических томографа, операционный микроскоп, и многое другое диагностическое и операционное оборудование. В марте этого года в операционную клиники установлен эксимерный лазер последней модели EC-5000 CXIII NAVEX Quest M2 компании «NIDEK®» для рефракционной хирургии. Все оборудование фирмы «NIDEK®» поступило в клинику по прямым поставкам из Японии.

Полный спектр

Врачи-офтальмологи Клиники «ВЗГЛЯД(R)» ждут не только взрослых пациентов, но и детей. К услугам туляков и гостей города - высокоточная диагностика, а также возможность подбора и изготовления очков.

В Тульской «Клинике микрохирургии глаза «ВЗГЛЯД(R)» применяют современные методики лечения глазных болезней. В том числе: эксимерлазерная коррекция зрения при близорукости, астигматизме и дальнозоркости, лазерное лечение сетчатки, бесшовная технология по экстракции катаракты запатентованным способом (патент № 230 49 49), современные методы лазерного лечения глаукомы. Для пациентов, приезжающих на операцию в Тулу из Новомосковского филиала клиники «ВЗГЛЯД (R)», организован бесплатный трансфер в оружейную столицу и обратно. Запись на трансфер производится прямо в регистратуре. В самой же клинике всегда царит комфортная и гармоничная атмосфера, которая помогает забыть на время о проблемах и позитивно настроится на обследование и операцию.

Все новое, что появляется в мире, практически сразу применяется в клинике «ВЗГЛЯД(R)».

Настоящий тульский бренд

Профессионализм сотрудников, надежное и современное оборудование, а главное сам результат — тысячи людей обрели зрение за годы работы клиники «ВЗГЛЯД(R)» - все это вызывает безусловное доверие туляков к клинике. Именно поэтому на протяжении шести последних лет проведения в регионе народного конкурса «Тульский бренд» клиника «ВЗГЛЯД(R)» неизменно оказывается победителем - настоящим брендом медицины нашего Тульского края.

Подарите себе идеальное зрение – результат увидите сразу!

Подарите себе идеальное зрение – результат увидите сразу! (R)

АНО «Клиника микрохирургии глаза ВЗГЛЯД®»:

Тула ул., Демонстрации, 38

Телефоны для справок: (4872) 555-000, 585-333.

Отделение в Новомосковске:

Новомосковск, ул. Кукунина, 9

Телефон для справок: +7 (48762) 2-04-40.

Отделение в Москве:

ул. Голубинская, 16, МФК «МОРЕОН» (2 этаж, левое крыло), м. Ясенево.

Телефон для справок: +7 (499) 550-55-96.

E-mail: tula@wzglyad.ru Сайт: ВЗГЛЯД.РФ

Тульская клиника микрохирургии глаза «ВЗГЛЯД(R)» - современно, безопасно, качественно и доступно